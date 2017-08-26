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26.08.2017

Глава МИД Германии: Началась холодная война 2.0

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал не рассматривать международное сотрудничество как "арену для проведения состязаний".

"Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", - заявил немецкий социал-демократ в интервью газете Bild, опубликованном в субботу, 26 августа.

По мнению Габриэля, мир стоит на пороге нового гонки вооружений как на Востоке, так и на Западе.

Для президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важна, прежде всего, борьба, считает глава германского внешнеполитического ведомства. Главным приоритетом для них является не справедливость и сила закона, а право сильного, указал он далее.

 

"Мир - как арена для проведения состязаний; на ней уважают только того, кто демонстрирует силу. Это опасная тенденция", - добавил вице-канцлер Германии.

Говоря о предстоящих выборах в бундестаг, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в уступках Трампу по вопросу увеличения расходов на оборону и вооружение.

"Я считаю, это большая ошибка", - подчеркнул он.

Парламентские выборы в Германии пройдут 24 сентября. Основная борьба развернется между СДПГ и блоком консервативных партий ХДС/ХСС, который представляет Меркель. Предвыборные опросы свидетельствуют о значительном преимуществе консерваторов.

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