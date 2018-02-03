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03.02.2018

Глава МИД Германии прокомментировал польский закон о вине за Холокост

Источник: DW

В международное обсуждение польского закона об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов вмешался немецкий МИД. "Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев - а именно немцы", - заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в субботу, 3 февраля.

"Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", - подчеркнул Габриэль.

США обеспокоены

Польский Сенат принял закон об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Израиль, США и ОБСЕ выступили с критикой этого законопроекта.

"Мы понимаем, что такие выражения как "польские лагеря смерти" ведут к ошибкам и могут ранить", отметила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, но вместе с тем предположила, что законопроект может повредить свободной научной дискуссии. К тому же закон не может не повлиять на стратегические интересы Польши - в частности, на взаимоотношения с США и Израилем. "Нашими несогласиями воспользуются наши противники", - подчеркнула она.

Парламент закон уже принял

И верхняя и нижняя палаты парламента Польши уже одобрили поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

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