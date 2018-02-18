Глава МИД Венгрии заявил, что Украина начала "международную кампанию лжи"

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в начале "международной кампании лжи" против Будапешта.

"Украина, стремящаяся к европейской интеграции, в последнее время резко нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требуется Европейским союзом", - отметил Сийярто.

Он добавил, что Украина якобы "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров".

"Закарпатские венгры не присутствовали на встрече с украинским Правительством в Киеве, где обсуждался закон "Об образовании" в соответствии с требованиями Венецианской комиссии", – добавил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, украинское Правительство намеревалось обсудить с закарпатскими венграми закон, основанный на уже принятом ранее документе ("Законе об образовании"), который "грубо противоречит международному праву и правам закарпатских венгров".

Сийярто добавил, что Венгрия призывает Украину "приостановить имплементацию "Закона об образовании" вместо проведения международной кампании лжи" и попытаться прийти к соглашению с закарпатскими венграми "по всем деталям".

Также Сийярто заявил, что "Украина демонстрирует полное пренебрежение к выводам Венецианской комиссии".

"Фактически они начали реализацию закона об образовании, они проинформировали венгерские школы о том, что мировая литература должна преподаваться на украинском языке уже в сентябре этого года", - заявил он.