Глава МВД Словакии подал в отставку

Отставки министра требовали участники многотысячных акций протеста, оппозиция и даже партия "Мост", входящая в правящую коалицию. Она пригрозила возможным выходом из правительства в связи с отказом Калиняка уйти с министерской должности. Окончательное решение партийное руководство намеревалось принять 12 марта. Выход "Моста" из коалиции привел бы к внеочередным выборам в стране.

Смерть журналиста

Политический кризис в Словакии разразился после убийства в конце февраля словацкого журналиста Яна Куцияка и его невесты. Перед убийством Куцияк расследовал влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией.

Два помощника премьера Фицо, чьи имена фигурировали в журналистском расследовании, покинули свои посты. В отставку подал и министр культуры Марек Мадарич, ведомство которого формально курирует журналистов в стране. В пятницу, 9 марта, в Братиславе, а также еще в 50 городах и крупных населенных пунктах страны прошли многотысячные митинги с требованием отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и объявления в Словакии досрочных парламентских выборов. Только в Братиславе в акциях протеста приняли участие более 40 тысяч человек.