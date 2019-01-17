Глава Нацбанка обещает замедление роста цен

По его словам, целевой показатель НБУ на текущий год остается на уровне 6% плюс/минус 1 процентный пункт.

Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки. "На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.

В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.

Также Смолий рассказал об экономических показателях прошлого года, отметив, что Украина достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.

По его словам, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.