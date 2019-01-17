Глава Нацбанка обещает замедление роста цен
Источник: Корреспондент.net
В текущем году инфляция в Украине замедлится до менее 7%. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, выступая с докладом в Верховной Раде в четверг, 17 января.
Смолий также заявил о наличии оснований для снижения учетной ставки. "На сегодня есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику", – сказал он.
В то же время, Смолий напомнил, что решение относительно учетной ставки будет рассматриваться в январе Монетарным комитетом и утверждаться правлением НБУ.
Также Смолий рассказал об экономических показателях прошлого года, отметив, что Украина достигла макрофинансовой стабильности, которой не наблюдалось с 2013 года.
По его словам, украинская экономика росла максимальными темпами за семь последних лет. По данным НБУ, рост ВВП будет на уровне 3,4%.