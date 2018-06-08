Глава НАТО раскритиковал Украину из-за "убийства" Бабченко

Источник: DW

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг резко раскритиковал инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, которую осуществили в конце мая украинские спецслужбы. Проведенная в Киеве спецоперация негативным образом сказывается на отношении граждан к средствам массовой информации, заявил он в пятницу, 8 июня, в Брюсселе.

"Все мы почувствовали облегчение, узнав о том, что Бабченко жив", - указал Столтенберг. Вместе с тем, по словам главы Североатлантического альянса, он сожалеет, что "этот инцидент подрывает доверие к свободным СМИ и может быть использован для разжигания пропаганды".

Свободные СМИ - важная компонента демократии

При этом "свободные и независимые СМИ" являются "жизненно важной составляющей демократии", подчеркнул Столтенберг. Только такие масс-медиа могут гарантировать, "что мы не станем жертвами фейковых новостей", добавил он.

Сообщение о том, что российский оппозиционный журналист был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры в Киеве, появились вечером, 29 мая, и вызвало возмущение не только у российской либеральной аудитории, но и у ряда мировых политиков, и международных правозащитных организаций. Однако на следующий день на специальной пресс-конференции руководство СБУ и генпрокурор Украины объявили, что журналист жив, а инсценировка его убийства была спецоперацией Службы безопасности Украины по защите его жизни.

Как заявил глава СБУ Василий Грицак, "убийство российского журналиста заказали российские спецслужбы". По его словам, "для реализации этого циничного плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины, который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами". Российские власти отрицают какую-либо причастность к якобы готовившемуся покушению на Бабченко.