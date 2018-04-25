Глава Партии регионов рассказал, как сидит в СИЗО

Источник: Корреспондент.net

Бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил подробности своего пребывания в следственном изоляторе. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

В частности, стало известно, что Ефремов сидит в СИЗО г. Старобельск Луганской области в течение 20 месяцев.

"Я один. Нахожусь все это время в одиночной камере. Моя камера опечатывается тремя печатями. Чтобы открыть мою камеру, нужно получить разрешение от корпусного. После этого дается разрешение разблокировать мою камеру", - отметил Ефремов.

Экс-депутат заявил, что не согласен с обвинениями в том, что помог захватить здания Луганской облгосадминистрации и СБУ в 2014 году.

"В чем суть моей государственной измены, я понять не могу. На мой вопрос, в чем это выражается, ответ стороны обвинения прост: смотрите документы, там все написано. А там же ничего не написано! От суда я ответа не получил", - подчеркнул он.