28.10.2017
Глава Пентагона: Любая атака КНДР будет разбита
Источник: КорреспонденТ.net
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что любое использование Северной Кореей ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом со стороны США, передает Reuters.
"Не совершайте ошибку − любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, это одинаково эффективно и всепобеждающе", − отметил Мэттис в Сеуле.
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