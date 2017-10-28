Глава Пентагона: Любая атака КНДР будет разбита

Источник: КорреспонденТ.net

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что любое использование Северной Кореей ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом со стороны США, передает Reuters.

"Не совершайте ошибку − любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, это одинаково эффективно и всепобеждающе", − отметил Мэттис в Сеуле.