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24.08.2017

Глава Пентагона: Никогда не примем аннексию Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

США никогда не примут аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Порошенко заявил министр обороны США Мэттис.

"Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма", - заявил Мэттис.

Он также добавил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность Украины.

"Союзники США и США будут оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские соглашения", - подчеркнул Мэттис.

Порошенко и Мэттис также обсудили противодействие российской агрессии.  

"На сегодняшних переговорах мы, безусловно, рассматривали вопрос о противодействии агрессии РФ против Украины - это ключевой вопрос", - сообщил Порошенко.

Также он отметил, что Украина рассчитывает на соблюдение договоренностей со стороны РФ о прекращении огня с 25 августа 2017 года.

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