Глава Пентагона: Никогда не примем аннексию Крыма
Источник: КорреспонденТ.net
США никогда не примут аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Порошенко заявил министр обороны США Мэттис.
"Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма", - заявил Мэттис.
Он также добавил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность Украины.
"Союзники США и США будут оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские соглашения", - подчеркнул Мэттис.
Порошенко и Мэттис также обсудили противодействие российской агрессии.
"На сегодняшних переговорах мы, безусловно, рассматривали вопрос о противодействии агрессии РФ против Украины - это ключевой вопрос", - сообщил Порошенко.
Также он отметил, что Украина рассчитывает на соблюдение договоренностей со стороны РФ о прекращении огня с 25 августа 2017 года.