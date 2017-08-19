Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа

Источник: КорреспонденТ.net

Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину в День Независимости 24 августа.

Во время визита Мэттис встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны страны Степаном Полтораком.

"В ходе переговоров министр убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между двумя странами", – говорится в сообщении.

Отметим, это будет первый визит Мэттиса в Украину в качестве министра обороны. Приезд главы Пентагона состоится в рамках пятидневной поездки в страны Ближнего Востока и Европы. Он посетит Иорданию и Турцию, а Украина станет заключительным этапом рабочей поездки.

Посол Украины в США Валерий Чалый назвал в Facebook приезд министра обороны США в Украину дружественным жестом.

"Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера ко Дню Независимости Украины! Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией", – написал дипломат.