19.08.2017
Глава Пентагона приедет в Украину 24 августа
Источник: КорреспонденТ.net
Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Украину в День Независимости 24 августа.
Во время визита Мэттис встретится с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны страны Степаном Полтораком.
"В ходе переговоров министр убедит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между двумя странами", – говорится в сообщении.
Отметим, это будет первый визит Мэттиса в Украину в качестве министра обороны. Приезд главы Пентагона состоится в рамках пятидневной поездки в страны Ближнего Востока и Европы. Он посетит Иорданию и Турцию, а Украина станет заключительным этапом рабочей поездки.
Посол Украины в США Валерий Чалый назвал в Facebook приезд министра обороны США в Украину дружественным жестом.
"Настоящий дружеский жест от нашего стратегического партнера ко Дню Независимости Украины! Серьезное подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, демонстрация солидарности с народом Украины в его борьбе с внешней агрессией", – написал дипломат.
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