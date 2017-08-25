25.08.2017
Глава Samsung получил пять лет тюрьмы
Источник: КорреспонденТ.net
Окружной суд в Сеуле в пятницу, 25 августа, приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам лишения свободы. 49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях.
Суд над Ли Чжэ Еном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Согласно обвинению, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.
Новости раздела
Мир
25.08.2017
В Австралии студент избил битой преподавателя и сокурсниц
Молодой человек совершил нападение во время лекции.
Мир
25.08.2017
США втягивают Украину в биологическую войну - экс-нардеп
Владимир Олейник заявил, что в стране действуют биолаборатории США.
Мир
25.08.2017
Кобзон раскрыл место жительства Януковича
Российский певец утверждает, что живет по-соседству с экс-президентом.
Мир
25.08.2017
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Вашингтон ввел санкции в отношении госбондов Венесуэлы и бондов нефтекомпаний страны.
Мир
25.08.2017
Кремль вызвал посла Молдовы за Приднестровье
В Москве хотят объяснений за позицию Молдовы по поводу вывода войск РФ из непризнанной республики.
Мир
24.08.2017
Глава Пентагона: Никогда не примем аннексию Крыма
Во время встречи с Порошенко Мэттис сделал важное заявление.
Мир
24.08.2017
Соцсети наблюдают "затмение" Обамы Трампом
Сторонник Трамп создал коллаж, на котором глава Белого дома "затмевает" своего предшественника.
Мир
24.08.2017
КНДР смоделировала ракетный удар по США
Военные КНДР показали, как мог бы выглядеть ракетный удар по американскому острову Гуам.
Мир
24.08.2017
Посол РФ в Судане найден мертвым
В МИД России подтвердили информацию о смерти дипломата в Хартуме.
Мир
23.08.2017
Меркель высказалась против изоляционистской политики США
Ангела Меркель вновь подчеркнула, что в спор США и КНДР надо решать дипломатическими методами.