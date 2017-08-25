Глава Samsung получил пять лет тюрьмы

Источник: КорреспонденТ.net

Окружной суд в Сеуле в пятницу, 25 августа, приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам лишения свободы. 49-летний вице-президент Samsung Electronics признан виновным в даче взяток, злоупотреблении доверием и других преступлениях.

Суд над Ли Чжэ Еном, которого считают наследником империи Samsung, был связан с делом о коррупции, возбужденным против Чхве Сун Силь - близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

Согласно обвинению, Samsung выплачивал крупные суммы денег организациям, возглавляемым Чхве Сун Силь. В обмен концерну была обеспечена политическая поддержка для слияния двух дочерних фирм Samsung.