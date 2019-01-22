22.01.2019
Глава Совета Европы впервые пригласил украинскую делегацию
Источник: Корреспондент.net
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы проведет отдельную встречу с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом. Об этом в кулуарах ПАСЕ рассказал журналистам народный депутат Григорий Логвинский.
"Завтра он нас пригласил на "поговорить". Это удивительно, ведь генеральный секретарь ранее не позволял себе каких-то особых приглашений для украинской делегации. Будет интересно послушать, какой будет тема разговора", - отметил Логвинский.
Он уточнил, что официально в приглашении говорится "об обмене мнениями".
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