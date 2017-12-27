27.12.2017
Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку, – источник
Источник: 112.ua
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.
По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.
Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко.
Новости раздела
Украина
27.12.2017
Суд отклонил иск Саакашвили к Минюсту
Суд отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева.
Украина
26.12.2017
Умер Владимир Шаинский: Вспоминаем самые известные песни композитора
За свою жизнь композитор успел написать более 300 песен
Украина
26.12.2017
Переводчик Гройсмана, подозреваемый в шпионаже, не будет подавать апелляцию на решение суда, - источник
У Ежова считают, что на данный момент это бесполезно и бессмысленно
Украина
26.12.2017
Обнародован законопроект об Антикоррупционном суде
Законопроекте предлагает создать Общественный совет международных экспертов, который сможет ветировать кандидатуры в Антикоррупционный суд
Украина
26.12.2017
Украинская группа вылетела на Донбасс за пленными
Обмен должен состояться на 27 декабря.
Украина
25.12.2017
На Майдане напали на главного редактора "Страны" Гужву
На митинге к нему "буквально подлетели какие-то провокаторы-титушки"
Украина
25.12.2017
Папа Римский помолился за мир для Украины
Понтифик попросил мира для народов, страдающих от затяжных конфликтов.
Украина
25.12.2017
Порошенко поручил обеспечить медицинской и логистической помощью пленных украинцев после их освобождения
Об этом проинформировала Ирина Геращенко по итогам специального совещания у главы государства. Имена украинцев, которых намерены освободить, она не озвучила
Украина
24.12.2017
Украина впервые официально отметит Католическое Рождество
В Украине впервые официально отмечают католическое Рождество. В календаре появился выходной 25 декабря.
Украина
24.12.2017
На границе с Польшей и Словакией огромные очереди
Украинцы массово возвращаются домой из Европы на новогодние праздники.
Украина
24.12.2017
На Майдане протестуют против маршей Саакашвили
Сторонники Михаила Саакашвили обвиняют собравшихся в том, что "они не были на Майдане".
Украина
24.12.2017
В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине
Участие в волеизъявлении смогут принять свыше 356 тыс. избирателей
Украина
23.12.2017
На украинско-российской границе 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля, – Шкиряк
Отмечается, что 126 этих пунктов пропуска подключены к базам Интерпола
Украина
23.12.2017
NewsОne уволил ведущую за критику Порошенко
NewsОne уволил ведущую за критику Порошенко
Украина
23.12.2017
Видео дня: окончание года Японии в Украине отметили ярким и масштабным 3D-шоу
В Киеве на Софийской площади состоялось шоу 3D-видеомаппинг в честь завершения "Года Японии в Украине".
Украина
23.12.2017
В Украине снимут историческую драму "Довбуш"
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) заключило с компанией "Пронто Фильм" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному художественному фильму "Довбуш", релиз которого запланирован на июнь 2019 года.
Украина
23.12.2017
Порошенко обсудил с Тиллерсоном вооружение Украины
Украина получит оружие "без лишнего шума".
Украина
23.12.2017
Новый год-2018: популярные места отдыха украинцев
Наиболее популярны - европейские города.
Украина
23.12.2017
Суд арестовал задержанного за шпионаж Ежова
Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова.
Украина
22.12.2017
В Киеве произошло жуткое тройное убийство с отрубанием головы
В Киеве мужчина совершил три убийства с помощью топора, отомстив за ограбление своей квартиры.
Украина
22.12.2017
Стало известно о назначении топ-чиновника времен Януковича в антикоррупционный комитет Рада
Антикоррупционные активисты заявили о том, что в антикоррупционный комитет был назначен главным консультантом коррумпированный чиновник Андрей Скибьяк.
Украина
22.12.2017
Журналисты рассказали, как Россия ведет "гибридную войну" в Польше и Украине
РФ продолжает вести в Польше так называемую "гибридную войну", применяя экономические, военные, культурные и информационные методы борьбы одновременно.