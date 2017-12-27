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27.12.2017

Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку, – источник

Источник: 112.ua

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку. 

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко.

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