Глава "Укроборонпрома" Романов подал в отставку, – источник

Источник: 112.ua

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с президентом Петром Порошенко.