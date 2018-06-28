Главе ЦБ Латвии предъявлены обвинения в коррупции

Источник: Корреспондент.net

Президенту Центрального банка Латвии Илмару Римшевичу предъявлено обвинение в коррупции. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Латвии, опубликованном в четверг, 28 июня.

В отношении Римшевича заведено уголовное дело. Вторым фигурантом дела является предприниматель Марис Мартинсонс, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на его адвоката Дидзиса Вилемсонса. По информации последнего, бизнесмена обвиняют в пособничестве при получении взятки.

Отпущен под залог

Глава Центрального банка Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич был задержан в феврале по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола потребовала отставки Римшевича, поскольку государственные антикоррупционные органы ведут в отношении него расследование.

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. Европейский центральный банк (ЕЦБ) подключил Европейский суд в Люксембурге к разрешению конфликта вокруг Римшевича.

Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.