09.08.2017
Главе Укравтодора подняли зарплату на 900%
Источник: КорреспонденТ.net
Глава Укравтодора Славомир Новак получил зарплату на 900% больше, чем оговаривалось. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Мальнев, опубликовав документ от Мининфраструктуры.
В Мининфраструктуры объяснили, почему так выросла зарплата Новака: это надбавка за интенсивность труда в 300% должностного оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада и премия – еще плюс 300% оклада.
"С учетом того, что в Польше министр транспорта Новак получал 3 тысячи долларов (около 80 тысяч гривень) и вряд ли приехал бы в Украину на меньшую зарплату, получается, что как минимум в январе–феврале – за счет надбавки в 900% – получал по 700 тысяч гривень!", - говорится в сообщении журналиста.
Новости раздела
Украина
09.08.2017
В Днепре выбрали логотип города
Вместо набравшей большое количество голосов "ракеты" комиссия выбрала другой логотип.
Украина
09.08.2017
Савченко предложила закрыться от РФ полем Теслы
Нардеп раскритиковала "Стену Яценюка" и озвучила свой вариант.
Украина
08.08.2017
Порошенко поручил разработать план празднований 1030-летия крещения Киевской Руси
План мероприятий должны разработать при участии религиозных организаций и общественных объединений
Украина
08.08.2017
С начала года Россия "заслала" в Украину почти три десятка "воров в законе", - Князев
В МВД сообщают, что только за первую неделю проведения операции "Мигрант" 91 иностранца уличили в совершении уголовных преступлений
Украина
08.08.2017
ООН просит Украину изменить выдачу пенсий переселенцам
Переселенцы проходят повторные проверки, в то время как остальные граждане Украины не подвергаются им.
Украина
08.08.2017
Из ноги бойца АТО извлекли гранату
Военному сделали операцию, достав неразорвавшуюся гранату.
Украина
08.08.2017
На Днепропетровщине ссора между мужчинами переросла в стрельбу
В результате инцидента пострадали три человека.
Украина
08.08.2017
Из-за перекрытия улицы в Киеве произошли стычки
Нацгвардейцы пытались оттеснить протестующих.
Украина
08.08.2017
Порошенко осудил визит Путина в Абхазию
Президент Украины выразил солидарность президенту Грузии по телефону.
Украина
07.08.2017
Еще один банк в Украине может прекратить работу
Акционеры Апекс-банка намерены рассмотреть вопрос закрытия.