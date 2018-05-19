Главный приз в Каннах получил фильм "Магазинные воришки"

Источник: DW

Фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Коре-Эды в субботу, 19 мая, получил "Золотую пальмовую ветвь" 71-го кинофестиваля в Каннах. В картине рассказывается о жизни бедной семьи японского рабочего, которая иногда совершает мелкие кражи в магазинах.

Второй по значимости приз фестиваля - Гран-при - достался американскому режиссеру Спайку Ли за картину "Черный клановец", рассказывающую о том, как темнокожему полицейскому удалось внедриться в местную ячейку "Ку-клукс-клана". Приз жюри получил фильм "Капернаум" Надин Лабаки, повествующий о мальчике из бедной семьи, который подал в суд на своих родителей.

Лучшая актриса - Самал Еслямова из Казахстана

Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову из Казахстана, которая сыграла главную роль в фильме Сергея Дворцевого "Айка". Эта картина рассказывает о судьбе молодой эмигрантки из Киргизии, нелегально живущей и работающей в Москве. Лучшим актером стал итальянец Марчелло Фонте, сыгравший в фильме "Собачник" Маттео Гарроне.

Поляк Павел Павликовский, снявший фильм "Холодная война", признан лучшим режиссером. Наград за лучший сценарий удостоены Аличе Рорвахер ("Счастливый Лазарь") и Надер Саеивар ("Три лица"), а спецприза - Жан-Люк Годар за картину "Образ и речь".