Главой автокефальной православной церкви стал Епифаний

Источник: Українські новини

Объединительный собор православных церквей завершился.

На Софийскую площадь к людям для выступления вышел Президент Петр Порошенко.

Также со сцены было объявлено, что вместе с ним выступит предстоятель Киевский и митрополит всея Украины Епифаний.

Заседание собора проходило в закрытом режиме.

Объединительный собор украинских православных церквей избрал предстоятелем единой автокефальной православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифания (митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата).

Около 17:20 в Софийском соборе начали бить в колокола, вскоре со сцены было объявлено выступление Порошенко и Епифания, которого представили как "митрополита Киевского и всея Украины".

На данный момент выступает Порошенко, который сообщил, что на соборе была создана автокефальная церковь.