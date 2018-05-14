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14.05.2018

Главой правительства Каталонии избран Жоаким Торра

Источник: DW

Новым главой правительства Каталонии избран Жоаким Торра. На заседании парламента в Барселоне в понедельник, 14 мая, за кандидатуру Торры проголосовали 66 из 135 депутатов, 65 высказались "против", еще четверо воздержались. Таким образом было достигнуто простое большинство голосов.

Два дня назад провалилась пятая попытка парламента Каталонии избрать главу правительства автономии. Тогда 55-летнему стороннику идеи независимости Каталонии Торре необходимо было заручиться поддержкой как минимум 68 из 135 парламентариев, но ему не хватило нескольких голосов.

Торра пользуется поддержкой каталонских сепаратистов

С декабря 2017 года каталонский парламент уже пять раз пытался сформировать правительство, но все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо за пределами Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования. После нескольких неудачных попыток занять этот пост экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон 10 мая назвал своим преемником Торру,которого поддержали партия Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также сепаратисты из партии "Левые республиканцы Каталонии".

Пучдемон был смещен с премьерской должности после спорного референдума о независимости Каталонии, проведенного в октябре 2017 года. Он бежал в Бельгию, но 25 марта был задержан в Германии, где его отпустили под подписку о невыезде. В ближайшее время немецкий суд должен решить, выдавать ли Карлеса Пучдемона Испании.

 
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