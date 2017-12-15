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15.12.2017

Главу Верховного суда Украины отправили в отставку

Источник: Апостроф

14 декабря Высший совет правосудия (ВСП) удовлетворил прошение об отставке председателя Верховного суда Украины Ярослава Романюка.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Отмечается, что совет уволил также судью Высшего административного суда Ирину Бухтиярову, судью Высшего хозяйственного суда Владимира Карабаня, судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елену Попович и судью Хозяйственного суда Черниговской области Наталью Скорик. Все они также подали заявления об отставке.

Романюк возглавлял Верховный Суд с мая 2013 года. Он принял участие в конкурсе на должность судьи нового ВСУ, но 27 июля 2017 года снялся с конкурса по собственному желанию.

Активисты "Чесно" обвиняют его в поддержке диктаторских законов 16 января, противодействии декоммунизации и связях с бывшим заместителем главы АП Андреем Портновым.

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