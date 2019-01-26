Главу Запорожгаза отстранили из-за подозрений

Источник: Корреспондент.net

Председатель правления ПАО Запорожгаз Олег Мызык отстранен от должности на два месяца решением Октябрьского районного суда Запорожья. Об этом сообщает в пресс-служба райсуда.

Чиновника подозревают в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы.

"Руководитель Запорожгаза подозревается в злоупотреблении своими полномочиями и внесении ложных данных в официальные документы в период октябрь-декабрь 2014 года для списания газа общим объемом 3931 751,5 куб.м., стоимостью 26 622 995,16 грн", - говорится в сообщении.

Прокурор просил оттранить подозреваемого от должности сроком на два месяца

"Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованными доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых являются сотрудниками Запорожгаза", - сообщили в суде.