Главы МИД "нормандской четверки" обсудят миссию ООН для Донбасса

Источник: DW

Впервые одной из главных тем переговоров министров иностранных дел в Берлине в понедельник, 11 июня, в так называемом "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина) станет миротворческая миссия ООН для востока Украины. Об этом сообщила в пятницу, 8 июня, официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr).

Три предпосылки для прогресса в Донбассе

Кроме того, заявила она, речь на встрече, как это было и раньше, пойдет о состоянии дел в реализации минских договоренностей и импульсах, способных ускорить этот процесс.

С точки зрения официального Берлина, существуют три главные предпосылки позитивных сдвигов в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. "Во-первых, это стабильное перемирие, - перечислила Адебар. - Во-вторых, отвод тяжелых вооружений. И, в-третьих, прогресс на пути реализации минских соглашений".

Что же касается миссии "голубых касок" для Донбасса, то в Берлине знают о наличии существенных разногласий между Москвой и Киевом об условиях такой миссии, ее формате, полномочиях, численности, мандате, а также зоне ответственности.

В понедельник министры иностранных дел четырех стран, сказала Адебар, будут иметь возможность изложить свои взгляды на этот счет и обменяться мнениями. "А потом, вечером, надо будет посмотреть, есть ли подвижки в этом вопросе, - добавила она, отвечая на вопрос корреспондента DW, - и какие "винты" следует подкрутить, чтобы появилась возможность сблизить позиции".

Будут ли "голубые каски" на границе Украины и РФ?

Один из спорных моментов, в частности, - требование Киева предоставить "голубым каскам" полномочия по контролю над украинско-российской границей в зоне конфликта. Представитель МИД ФРГ дала понять, что и немецкий министр считает важным допуск миссии ООН к этой границе.

"Это один из вопросов, о которых следует говорить, - заявила Адебар. - Позиция Германии заключается в том, что такая миссия должна быть эффективной и иметь возможность хорошо работать с тем, чтобы выполнять задачи, круг которых еще предстоит определить".

Предыдущая встреча министров в "нормандском формате" проходила почти полтора года назад - в феврале 2017 года. Переговоры начнутся в понедельник в 18 часов 30 минут и будут проходить, как это было и раньше, в гостевом доме МИД Германии "Вилла Борзиг" на берегу Тегельского озера.