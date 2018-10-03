Найти

03.10.2018

Глобальный индекс отказа от курения как способ контроля табачной индустрии

Источник: Українські новини

В сентябре в Лондоне состоялся Глобальный форум по борьбе с курением. На форуме было объявлено о внедрении индекса отказа от курения "Smoke Free Index". Его цель – контроль над преобразованием рынка табачных продуктов и оценка прогресса в сокращении уровня курения в мире.

Индекс был разработан и представлен фондом "Foundation for a Smoke-Free World" с целью построения "мира без табачного дыма". Он является частью инициативы фонда в области преобразований табачной отрасли и станет дополнением Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Разработка подобного индекса – часть реализации глобального подхода уменьшения вреда от курения (tobacco harm reduction), который применяется в развитых странах с целью сокращения рисков от курения для населения.

Фонд планирует сбор и оценку исследований, разработок, инвестиций, направленных на отказ от производства сигарет. Подобная программа необходима для поддержания развития рынка альтернативных продуктов сниженного риска (электронных систем), обеспечивающих потенциально менее вредные способы доставки никотина курильщикам, которые не хотят бросать курить.

Индекс отказа от курения позволит измерить и предоставить доказательства того, какие изменения происходят в табачной индустрии. Доктор Дерек Як, президент фонда, отметил, что ведущие специалисты в области здравоохранения признают важность преобразования индустрии: "табачным компаниям необходимо использовать свои рычаги давления на рынке для усиления влияния друг на друга и действовать более решительно в целях глобального прекращения использования сгораемых сигарет".

Фонд приглашает независимые научно-исследовательские организации подавать заявки на разработку и внедрение первого индекса отказа от курения. В результате, будут определены 1-3 грантополучателя, которые будут заниматься сбором объективных данных и фиксацией действий, которые могут противоречить цели построения "мира без табачного дыма". Процесс подачи заявок подробно описан на веб-сайте фонда. Первый отчет будет опубликован в начале 2020 года, а после – ежегодно.

Внедрение индекса позволит оценить деятельность табачных компаний в сокращении уровня курения и мотивировать правительства стран к движению в направлении замещения сигарет менее вредными альтернативами для курильщиков.

Новости раздела
Мир
03.10.2018
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку белков, которые решат проблемы человечества
Изобретение ученых заключается в разработке белков, которые решают химические проблемы человечества
Мир
03.10.2018
Европарламент ужесточил предельные нормы автомобильных выхлопов к 2030 году
В Страсбурге принят проект постановления, предписывающего снизить на 40 процентов выбросы новыми автомобилями углекислого газа.
Мир
03.10.2018
Президент РФ Путин подписал закон о пенсионной реформе
Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России. Ранее в тот же день за законопроект проголосовал Совет Федерации.
Мир
03.10.2018
На границе с Польшей застряли сотни фур
Задержки в пропуске грузовиков связывают с так называемой "итальянской" забастовкой польских пограничников.
Мир
03.10.2018
Цена на нефть поднялась выше 86 долларов
Нефть марки Brent в Лондоне подорожала на $1,89, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке выросла на $1,49.
Мир
03.10.2018
Будапешт грозит ответом на выдворение консула
В МИД Венгрии пообещали "немедленно" выслать украинского консула, как только аналогичное решение примут в Киеве.
Мир
02.10.2018
Дания хочет запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей
По плану премьер-министра Дании, с 2030 года в стране прекратят продажи дизельных и бензиновых автомобилей, а с 2035 года - гибридных.
Мир
02.10.2018
Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции
На заседании Европарламента в Страсбурге решено отказать в выплате помощи Турции как кандидату на вступление в ЕС в связи с невыполнением Анкарой условий.
Мир
02.10.2018
В России заявили, что комплекс С-300 уже в Сирии
Всего поставлено 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.
Мир
01.10.2018
Чепига-Боширов получил "Героя России" за эвакуацию Януковича
По данным Центра "Досье", Анатолий Чепига участвовал в операции по эвакуации Виктора Януковича. В свою очередь "Новая газета" утверждает, что звание" Героя России" Чепиге присвоено за участие в захвате Крыма.
Мир
01.10.2018
В Каталонии прошли акции по случаю годовщины референдума
В протестных мероприятиях в Каталонии 1 октября участвовало значительно меньше людей, чем на референдуме о независимости год тому назад. Демонстрации не привели к серьезным перебоям в работе транспорта.
Мир
01.10.2018
ЕС призвал Македонию предпринять шаги после провала референдума
Несмотря на то, что в референдуме участвовали менее половины избирателей, парламент в Скопье должен внести поправки в конституцию о переименовании Македонии, заявила Еврокомиссия.
Мир
01.10.2018
Прокуратура назвала убийство журналиста в Словакии заказным
За убийство журналиста Яна Куцияка исполнителю заплатили 70 тысяч евро, заявляет прокуратура. Деньги убийце, по ее данным, передала предпринимательница Алена Ж.
Мир
01.10.2018
В Финляндии вводят дневной сон на рабочем месте
Руководители фирм надеются таким образом улучшить самочувствие и работоспособность своих сотрудников.
Мир
01.10.2018
Гужва заявил о предоставлении убежища в Австрии
Такое решение Австрии будет важным сигналом для украинских властей и журналистов, считает Игорь Гужва.
Мир
30.09.2018
США не исключают морскую блокаду РФ на Ближнем Востоке
Вашингтон сможет воспрепятствовать РФ в распределении поставок энергоресурсов на Ближнем Востоке, предупредил министр внутренних дел США Райан Зинке.
Мир
30.09.2018
Меркель предостерегла Трампа от нападок на ООН
ООН нуждается в реформе, однако прежде чем что-то разрушить, необходимо создать новое, заявила немецкий канцлер. Таким образом она ответила на обвинения Дональда Трампа в отношении ООН.
Мир
30.09.2018
Повстанцы опровергли отвод своих сил на северо-западе Сирии
Повстанцы опровергли отвод своих сил на северо-западе Сирии
Мир
30.09.2018
В Македонии начался референдум
В Македонии начался референдум по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония.
Мир
28.09.2018
246 пачек сигарет за зарплату: алкогольные и табачные изделия стремительно дорожают
Статистика свидетельствует о том, что способность украинцев купить алкоголь и сигареты падает
Мир
28.09.2018
Focus назвал возможную причину отравления Скрипаля
По сообщению мюнхенского журнала, Сергей Скрипаль помогал западным спецслужбам выявлять российских агентов. Так, с помощью экс-сотрудника ГРУ были раскрыты три российских агента в Эстонии.
Мир
28.09.2018
Замена двигателям РФ. На чем США полетят в космос
Монополист запусков, связанных с американской нацбезопасностью, ULA заключил контракт с Blue Origin.
Мир
28.09.2018
В Казахстане приготовили рекордный по длине шашлык
Специально для подтверждения рекорда в Макинск прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса.
Мир
28.09.2018
В Берлине протестуют против визита Эрдогана
Демонстрация проходит под лозунгом "Erdogan not welcome". Люди протестуют против военный действий Турции в Сирии, а также против нарушений прав человека.
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку белков, которые решат проблемы человечества | Мировые цены на нефть резко снизились