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30.12.2017

Год Собаки: Чего ожидать и чего опасаться в 2018 году

Источник: 112.ua

Покровительницей 2018 года, согласно китайскому календарю, станет желтая земляная Собака. Вступит она в свои права 16 февраля и пробудет с нами до 4 февраля 2019 года.

Как утверждают восточные астрологи, характер у Собаки непростой. У нее имеется множество положительных качеств, как вот великодушность, открытость, честность, простота, чувство справедливости, спокойствие, дружелюбность, неприхотливость, но и отрицательных не менее - упрямство, сентиментальность, сомнительность, пессимизм. Поэтому грядущий год может быть весьма неоднозначным, но в целом больше позитивным, чем наоборот. Его главная особенность - стабильность во всех сферах жизни.

Некоторые астрологи даже заявляют, что стабильность в 2018 году будет сопутствовать разрешению давних конфликтов и войн, люди станут относиться друг к другу с большими пониманием и терпимостью.

Кроме того, Собака поможет наладить отношения среди представителей разных религий, разрешить политические и экономические противоречия. Многие, по словам астрологов, почувствуют уверенность в завтрашнем дне и инвестируют в долгосрочные проекты.

Итак, более конкретно по сферам жизни...

Финансы

Год Собаки будет удачлив для всех, кто нуждается в улучшении финансового положения. Однако астрологи предупреждают, что труд должен быть честным, только в этом случае заработки будут расти. Особенно этого стоит ожидать ближе к середине года.

Также важно в 2018 году не занимать в долг и не брать кредитов – Собака этого не терпит.

Кроме того, Собака хорошо относится к творческим людям. Таким людям астрологи советуют в 2018 году не бояться раскрывать таланты и больше проявлять инициативу.

Карьера

 

Если вы давно мечтали сменить работу и не могли решиться на это, астрологи утверждают, что время пришло - 2018 год полностью этому способствует. Особенно благоприятна первая половина года.

Поскольку Собака — также очень активное животное, она будет помогать тем, кто все время развивается и не стоит на месте.

Те же, кто не будет предпринимать никаких шагов для своего карьерного роста и развития, в новом году рискуют и вовсе потерять работу.

Любовь

2018 год также благоприятен для дел сердечных, поскольку Собака — прежде всего, домашнее животное и очень преданное. Так, одинокие люди смогут найти свою вторую половинку, те, кто уже это сделал, – заключить удачный брак, супружеские пары – стать родителями.

К слову, дети, рожденные в период правления земляной Собаки, по словам астрологов, будут отличаться крепким здоровьем, веселым нравом и высоким интеллектом.

В то же время не стоит ожидать ничего хорошего в сердечных делах людям, непостоянным в отношениях. Мелкие интрижки и курортные романы, заведенные в год Собаки, могут обернуться роковой ошибкой.

Здоровье

 

В год Собаки астрологи советуют обратить на здоровье особое внимание. Если у вас есть какие-то проблемы, то не стоит откладывать их решение в долгий ящик.

Помимо этого, 2018 год – идеальное время для того, чтобы начать правильно питаться, заниматься спортом, избавиться от вредных привычек.

Другое

Поскольку Собака обожает путешествовать, ведь именно в поездках можно заводить новых друзей, в 2018 году желательно больше менять привычную обстановку и круг общения. Соответственно будет удачной смена места жительства, а новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу.

По знакам зодиака

Что касается знаков зодиака, астрологи убеждены, удачным 2018 год станет для Козерога, Водолея и Скорпиона. У Водолея все будет получаться в первой половине года, но во второй нужно поостеречься, крупные покупки и проекты могут оказаться под угрозой. Козерогу Собака подарит уверенность в себе после полного взлетов и падений года Петуха. Для Скорпиона главные свершения в год Собаки — в любви, родившихся под этим знаком ждут на редкость приятные события.

Хотя, как уже отмечалось, семейное благополучие год Собаки сулит всем знакам зодиака, больше браков и новорожденных ожидает Овнов. Они станут осмотрительней и направят неудержимую энергию в "мирное" русло. Девам и Ракам следует в Новом году поостеречься: карьера может захватить их целиком и поставить под угрозу семейное счастье.

Тельцов ждет взлет по карьерной лестнице. А Львам Собака к уму и красоте добавит железной хватки и решительности, лишь бы те не переоценили свои возможности.

Трудоголиков Дев Собака вознаградит за старания и подарит успех в начинаниях. Вечным сомнениям Весов в году Огненного Петуха (до 16 февраля) Собака может и не положить конец, превратив их "мытарства" в пустой лай. Стрельцов ждет веселый год, полный знакомств и признания их талантов. Рожденные под знаком Стрельца получат удовольствие от путешествий.

 

 

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