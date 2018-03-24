Голодающей Савченко разрешили помыться, но видеонаблюдение не сняли

Источник: Українські новини

Народный депутат Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, в последний раз она поела вечером 23 марта", - сказано в сообщении.

На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет.

Отмечается также, что просьба Савченко о горячей воде и душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости.

Пресс-служба сообщает, Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере.

"Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - отметили в пресс-службе омбудсмена.