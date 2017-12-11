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11.12.2017

Голому мужчине из метро Киева грозит до пяти лет тюрьмы

Источник: Корреспондент.net

Мужчину, который обнаженным бегал в киевском метро и с кулаками бросался на полицейских, доставили в больницу. Как напомнили в столичной полиции, инцидент произошел в вестибюле станции метро Позняки.

При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивного пассажира, он сопротивлялся. Однако правонарушителя задержали и передали врачам.

"В дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный человек. Работник полиции, который находился на станции, пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал. Кроме того, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Затем прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро Красный хутор сотрудник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчину все-таки задержали и вызвали "скорую", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что задержанный - 29-летний уроженец Черниговской области, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем. Сейчас мужчина находится в больнице.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции Киева начато уголовное производство, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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