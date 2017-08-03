Голые борт-проводницы в рекламе вызвали споры

Источник: КорреспонденТ.net

В Сети вызвали споры абсолютно обнаженные стюардессы, которых сняли в ролике казахстанского сервиса Chokotravel. Девушки, прикрываясь одними пилотками, рассказывают о клиентских предложениях своей компании. Видео опубликовал на Facebook-странице житель Алма-Аты Нуркен Рзалиев.

Некоторые пользователи отреагировали на откровенную рекламу положительно, в то время, как другие выразили критику. В частности, возмутилась ролику автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова, назвав его "неоправданным использованием голого женского тела".