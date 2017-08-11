Найти

11.08.2017

Гонтарева ушла в новый отпуск

Источник: КорреспонденТ.net

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября находится в отпуске за свой счет и за счет отгулов. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на пресс-службу центробанка.

"НБУ сообщил, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, использовав остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года", - говорится в сообщении.

В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске. Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст.26 закона Украины Об отпусках), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки, указывает издание.

В Нацбанке также отметили, что Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ.

Новости раздела
Украина
11.08.2017
Под Киевом остановили строительство крупного жилого комплекса
Комплекс из 11 многоэтажек возводят без документов, заявили в ГАСК.
Украина
11.08.2017
Все пляжи Киева непригодны для купания
Ни у одного пляжа нет "зеленого" статуса.
Украина
11.08.2017
Кличко-младший поехал преподавать в Швейцарию
Он читает свой учебный курс об инновациях в менеджменте.
Украина
11.08.2017
Киев выразил протест из-за перекрытия пролива
России направили ноту протеста.
Украина
10.08.2017
Инфляция в июле: В Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт
В то же время подешевели рыба, овощи, одежда и топливо
Украина
10.08.2017
В Украине от эпидемии АЧС погибли 130 тысяч свиней
Убытки оцениваются более чем в 125 млн гривен.
Украина
10.08.2017
"Сказали без виз!" Ромы устроили цирк на границе
Восемь человек ромской национальности попытались пройти госграницу без документов.
Украина
10.08.2017
ВНО: Почти 300 абитуриентов набрали высший балл
Больше всего абитуриентов с 200 баллов в Киеве.
Украина
10.08.2017
В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной
Желающие почтить память Ирины Бережной не поместились в Трапезной церкви.
Украина
10.08.2017
Из-за жары в Киеве ожидают метеорологическую дымку
Вернувшаяся жара принесет в столицу и смог.
Украина
09.08.2017
Возврат к диктатуре или мировая практика: Как отреагировала общественность на предложение "паспортизации" абонентов
В Украине уже четвертый раз пытаются ввести норму о обязательной "паспортизации" абонентов. Мнение общественности разделилось: кто-то увидел в таком предложении возврат к временам Януковича, кто-то - приближение к мировой практике
Украина
09.08.2017
Гройсман дал три миллиона пострадавшим евромайдановцам
Помощь дадут участникам событий, получивших тяжкие и средней тяжести травмы.
Под Киевом остановили строительство крупного жилого комплекса | Минобороны заключило контракты на миллиарды гривен