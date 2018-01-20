Гонтарева за возобновление программы МВФ

Источник: Українські новини

Глава Национального банка Валерия Гонтарева выступает за возобновление программы Международного валютного фонда.

"Давайте не начинать новую, у нас эта программа не закрыта. Давайте лучше активизируем усилия и войдем в программу, и, как минимум, до 2019 года будем жить в этой программе. Понятно, что сегодня накопившееся количество невыполненных условий по программе растет, как снежный ком, и этот рост надо остановить, расчистить этот снег и быть в программе", - сказала она.

При этом Гонтарева не исключает необходимости в новой программе МВФ для Украины.

"Я считаю, что для финансовой стабильности было бы очень хорошо еще одну программу иметь. Но давайте пока эту выполним. Если вы берете обязательства и их не выполняете, то кто с вами будет подписывать следующую программу. Это нонсенс", - добавила глава НБУ.

Также Гонтарева настаивает на проведении земельной реформы в Украине.

"Наш Президент очень правильно приводил примеры стран, где нет земельной реформы. И популизм некоторых горе-политиков просто нужно остановить. Людям надо иметь возможность распоряжаться собственной землей, потому что она у них де-факто есть, а де-юре они с ней ничего сделать не могут. Это безобразие, и поэтому я думаю, что к проведению земельной реформы надо возвращаться", - прокомментировала глава Нацбанка.