Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

Источник: DW

Интернет-гигант Google намерен ввести правило, которое послужит большей прозрачности при размещении политической рекламы. Согласно нововведению, обнародованному в пятницу, 4 мая, при подаче предвыборных объявлений на американской территории заказчик должен будет предоставить документ, свидетельствующий, что у него есть законное право на проживание в США. Из объявления также должно следовать, кто его оплатил, заявил Кент Уокер, вице-президент Google по юридическим вопросам.

Таким образом, надеются в корпорации, будет исключена возможность манипуляций и распространения ложных (фейковых) новостей. Помимо этого, Google намерен еще в 2018 году сообщать, кто и за какую стоимость на их платформах покупает объявления. Аналогичные меры предпринимает и социальная сеть Facebook. С 2017 года соцсеть разрешает публиковать политическую рекламу только авторизованным клиентам.

Фейковые новости и политическая реклама

Ранее в сообщалось, что специалисты Facebook обнаружили около 3 тысяч рекламных объявлений, которые россияне разместили в этой соцсети и в Instagram до и после президентских выборов в США 2016 года. Эту рекламу могли увидеть около 150 млн пользователей. Фигурирующие в расследовании американского Минюста российские граждане также создавали в соцсети фиктивные страницы, которые использовали для влияния на общественное мнение в стране, говорится в опубликованном ведомством обвинительном акте.

Подобные же случаи зафиксировали и другие компани. В частности, Google обнаружил 18 каналов на видеохостинге Youtube, предположительно поддерживаемых россиянами. На этих каналах было размещено 1108 видеозаписей суммарной длительностью 43 часа. Эти каналы были также заморожены. Ряд учетных записей заморозил и сервис микроблогов Twitter.

В ноябре 2017 года представители интернет-компаний отвечали на вопросы подкомитета по преступности и терроризму американского Сената. Главная претензия к интернет-компаниям заключалась в том, что они не проследили за тем, что оплата за политические объявления проходила в иностранной валюте. Речь на слушаниях шла и о том, что рекламу в США покупают не только представители России.