Google отмечает 21-й день рождения: 10 неожиданных фактов

Источник: Українські новини

Компании Google исполняется 21 год. Доменное имя для Google было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а компания была зарегистрирована 1998 года.

И поисковик Google продолжает сохранять лидирующие позиции во всем мире. В жизни многих украинцев он занимает не последнее место, ведь, по статистическим данным, больше 55% наших соотечественников пользуются интернетом. За это время в опциях известного поисковика появилось множество инноваций, о которых известно не каждому пользователю. Українські Новини подготовили список самых неожиданных и интересных функций, возможностей и фактов о Google.

1. Если ввести в строку поиска слово solitaire, то появится пасьянс "Косынка". Так что, если по какой-то причине на вашем компьютере удалены стандартные игры, то можно воспользоваться версией от Google. Тоже самое с еще одной классической игрой - крестики-нолики. Чтобы запустить онлайн-версию, нужно ввести в строку поиска tic tac toe.

2. За год на Google появляется около 1000 "дудлов" - рисунков, посвященных какой-либо теме, встроенных в логотип компании. Первый "дудл" сообщал, что основатели компании уехали на фестиваль и не смогут оперативно реагировать на технические проблемы.