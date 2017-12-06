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06.12.2017

"Google Украина" запустила реестр эко-проблем и 3D-туры по Запорожской области

Источник: Українські новини

Компания "Google Украина" в рамках проекта "Цифровое преобразование Украины" запустила интерактивный реестр экологических проблем Запорожской области, 3D-туры и туристический сайт.

Презентация проекта состоялась в Запорожье в среду, передают Українськi Новини.

Интерактивный реестр экологических проблем Запорожской области отображает на карте наиболее серьезные экологические проблемы и нарушения, а также позволяет пользователям самостоятельно добавлять информацию о проблемах экологии в регионе.

Пользователь должен сфотографировать факт нарушения и указать местоположение на картах Google, после чего система самостоятельно создаёт обращение в Государственную экологическую инспекцию, а также мониторит состояние запроса в онлайн-режиме.

Основная цель проекта "Цифровое преобразование Украины" - повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов с помощью современных интернет-инструментов.

"В рамках этой компании мы проводим образовательные семинары, разрабатываем и запускаем специализированные сайты, увеличиваем присутствие объектов выбранного региона на картах Google - и это только основа проекта "Цифровое преобразование Украины", - заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Google Украина" Олег Якимчук

Также в рамках реализации проекта "Путешествуй по Запорожской области" на Google-карты были добавлены 360-градусные панорамы-фотосферы и созданы виртуальные туры по таким достопримечательностям, как остров Хортица, Скифский стан, музей судоходства "Чайка", заповедник "Каменная могила", а также цеха одного из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбината "Запорожсталь".

Для многих 3D-туров используется звуковое сопровождение для плохо видящих людей.

В проекте "Цифровое преобразование Украины" приняли участие уже 11 регионов: Запорожский, Днепропетровский, Ривненский, Херсонский, Одесский, Николаевский, Ивано-Франковский, Черкасский, Львовский, Кировоградский и Винницкий.

Также компания "Google Украина" впервые для украинских регионов запустила информационную платформу "Запорожье спортивное", включающую в себя информацию о спортивных новостях города, адресах спортивных площадок, а также профили детско-юношеских спортшкол с разбивкой по видам спорта.

На этом сайте также можно будет найти базу данных спортсменов города с их профилями и электронными картами.

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