Горбатюк: Офшорные фирмы могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"

Источник: 112.ua

Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк заявил о том, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом он сказал в эфире программы "Завтра" – совместного проекта программы "112 Украина" и "Радио Свобода"."Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", – сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга заблокировала в июне 2016 года на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США.

По данным Генпрокуратуры, деньги Януковича и его сообщников хранились на ста счетах и выводились из страны через ряд офшорных юрисдикций, попадая во "всемирную мойку". 28 марта 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о применении спецконфискации средств, связанных с беглым президентом.

26 апреля 2017 года "Ощадбанк" приступил к исполнению решения суда о конфискации 1,5 млрд долл. активов режима Януковича.

23 мая инвестиционные компании-резиденты Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd, которые инвестировали собственные средства в облигации внутреннего государственного займа Украины, заявили о том, что считают незаконным решение суда о применении специальной конфискации к их имуществу. Они направили письмо-требование остановить исполнение приговора в Ощадбанк, Верховную Раду Украины, Министерство финансов Украины и Национальный банк Украины.