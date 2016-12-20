20 декабря в 22.00 на «1+1» Ольга Фреймут определит уровень распространенности ВИЧ-инфекции в Мариуполе

Источник: www.1plus1.ua

В проекте «Новый инспектор Фреймут. Города» Ольга Фреймут вместе с командой экспертов и тайных агентов проинспектировала 7 городов Украины, каждый из которых получил свой балл от телеведущей. Финальный, восьмой выпуск программы будет посвящен особому городу, о котором каждый Украинец слышит почти каждый день. Сегодня в 22.00 на «1+1» Ольга Фреймут проверит прифронтовой Мариуполь.

Телеведущая проинспектирует больницу скорой помощи, которая приняла более 10 тыс. бойцов за последние два года и узнает, получают ли военные вещи, которые передают им волонтеры.

Во время инспекции Мариуполя, Ольга Фреймут познакомилась с талантливыми учениками технического лицея, собственные изобретения которых способны изменить экологическую ситуацию в мире. Так, воспитанница лицея вместе с преподавателем определили, что некоторые насекомые способны уничтожать полиэтилен. Чем поразят условия обучения детей Ольгу Фреймут, телезрители увидят уже в сегодняшнем выпуске.

В рамках проверки безопасности Мариуполя Ольга Фреймут обратила внимание на проблему распространения ВИЧ-инфекции среди жителей. Так, согласно статистическим данным, Донецкая область является лидером среди других регионов Украины по этому показателю. С помощью эксперимента телеведущая узнает объемы проблемы и определит, какое количество жителей Мариуполя являются ВИЧ-инфицированными. Кроме того, Ольга Фреймут узнает, популярны ли в городе интимные услуги и почему девушки соглашаются продавать себя.

Интересно, что мэр Мариуполя не скрывает собственные доходы. Ольга Фреймут узнает, сколько стоит его костюм и заставит городского голову сделать неожиданное признание.

Откровенное признание мэра города и все, что поразило Ольгу Фреймут и ее команду в Мариуполе, телезрители увидят уже сегодня в 22.00 на «1+1» в финальном выпуске проекта «Новый инспектор Фреймут. Города».

Напомним, после инспекций телеведущей в городах произошли позитивные изменения. Так, в Бердянске сделали ремонт в школе №9, в Хусте выделили средства на ремонт роддома, в Полтаве отремонтировали аварийное здание, а в Херсоне городская власть обратила внимание на уровень безопасности на улицах города.