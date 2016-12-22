23-го декабря в ДК «Молодежный» пройдёт благотворительная акция «Елочка желаний»

Источник: Мариупольский городской совет

Приглашаем принять участие в благотворительной акции «Елочка желаний»

23-го декабря в ДК «Молодежный» перед пленарным заседанием XIV сессии городского совета пройдет общегородская акция «Елочка желаний». Цель мероприятия - собрать подарки к Новому году для детей льготных категорий.

Каждый желающий может подарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. На Елочке желаний висят импровизированные детские ладошки. Все что нужно, это взять ладошку и исполнить просьбу ребенка.

Кроме дворца культуры «Молодежный» акция проводится с 9 по 25 декабря в торговых залах супермаркетов. С покупателями работают волонтеры, объясняют суть мероприятия и собирают приобретенные жителями подарки, которые будут вручены ребятне на новогодних утренниках.

Стоит отметить, что подобные мероприятия в городе успешно проводятся уже с 2011 года.

Давайте все вместе станем на время волшебниками и осуществим простые, но такие желанные мечты детей.