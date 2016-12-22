24 декабря в центре Мариуполя перекроют движение транспорта
Источник: Мариупольский городской совет
22.12.2016
В субботу, 24 декабря, с 14:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от Театральной площади до пр. Металлургов в связи с проведением новогодних праздников.
Движение троллейбусных маршрутов будет организовано следующим образом:
1. Маршруты №1,2,4,8,10,12,13 своими направлениями.
2. Маршруты №5,11,15 объездными направлениями по ул. Университетская и ул. Соборная.
Движение маршрутных автобусов:
1. Маршруты №110,112,117,150,153 в направлении: пр. Мира – пр. Металлургов – ул. Университетская – пр. Мира – далее по маршруту.
В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – пр. Мира – далее по маршруту.
2. Маршрут №157 в прямом направлении по маршруту.
В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – далее по маршруту.
3. Маршруты №104,105,108,123,136 своими направлениями.