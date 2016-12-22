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24 декабря в центре Мариуполя перекроют движение транспорта

Источник: Мариупольский городской совет

22.12.2016

В субботу, 24 декабря, с 14:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от Театральной площади до пр. Металлургов в связи с проведением новогодних праздников.

Движение троллейбусных маршрутов будет организовано следующим образом:

1. Маршруты №1,2,4,8,10,12,13 своими направлениями.

2. Маршруты №5,11,15 объездными направлениями по ул. Университетская и ул. Соборная.

Движение маршрутных автобусов:

1. Маршруты №110,112,117,150,153 в направлении: пр. Мира – пр. Металлургов – ул. Университетская – пр. Мира – далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – пр. Мира – далее по маршруту.

2. Маршрут №157 в прямом направлении по маршруту.

В обратном направлении: пр. Мира – ул. Соборная – пр. Металлургов – далее по маршруту.

3. Маршруты №104,105,108,123,136 своими направлениями.

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