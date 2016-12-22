24 декабря в центре Мариуполя перекроют движение транспорта

Источник: Мариупольский городской совет

В субботу, 24 декабря, с 14:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по пр. Мира от Театральной площади до пр. Металлургов в связи с проведением новогодних праздников.