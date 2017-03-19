«Азовсталь» приняла на работу сотрудников заводов из ДНР

Источник: Мариупольские новости

«Азовсталь» в Мариуполе приняла на работу первых сотрудников предприятий, которые были «национализированы» на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. В частности, трудоустроены металлурги из Енакиево.

«За последние сутки на «Азовсталь» были приняты первые сотрудники ЕМЗ. Также сегодня действуют и на других предприятиях компании – в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге», - написал в соцсетях руководитель «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

Напомним, в Мариуполе начал работу центр по трудоустройству сотрудников Группы Метинвест. «Мы ценим каждого сотрудника и всегда готовы прийти людям на помощь!» - подчеркнул Энвер Цкитишвили.