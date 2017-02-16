Благотворительная организация поможет жителям Сартаны восстановить дома, разрушенные при обстрелах

Источник: Мариупольские новости

Гуманитарная миссия ADRA начинает программу экстренной помощи по восстановлению поврежденных от обстрелов жилых домов в мариупольском поселке Сартана. Об этом сообщается на сайте организации.



Помощь будет предоставляться в виде необходимых строительных материалов для восстановления домов.



Владельцам поврежденных домохозяйств необходимо заполнить онлайн-анкету или обратиться в поселковый совет Сартаны и заполнить бумажный вариант. Одним из обязательных документов для участия в программе является полученный «Акт Повреждения».