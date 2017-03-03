«Доступный город»: в Мариуполе установят игровые и спортивные площадки для детей с инвалидностью

Источник: Мариупольские новости

В ходе сессии городского совета мариупольские депутаты поддержали целевую программу «Доступный город» на 2017 - 2021 годы. Ее цель - формирование доступности для жителей с инвалидностью и маломобильного населения для их полноправного участия в жизни города.

Уже в этом году в рамках программы будут установлены игровые и спортивные площадки для детей с инвалидностью. На базе центров социальных служб для детей, семьи и молодёжи будет действовать служба «Социальное такси», для чего город приобретет специальный транспорт, сообщает пресс-служба горсовета.

В планах также оборудовать центральную взрослую и детскую библиотеки для посещения их маломобильными группами людей. А для перевозок лиц, передвигающихся на колясках, планируется приобрести платформу для подъемника человека на коляске в вагон поезда.

Всего на реализацию программы «Доступный город» выделено 5 миллионов гривен.