«Экстрим-парк» Мариуполя открыл новый сезон
Источник: Мариупольские новости
17.04.2017
16 апреля начал работу «Экстрим парк» Мариуполя. Открытие нового 15-го сезона парк отметил концертом и игровой программой.
При входе каждого посетителя встречали ходулисты, ростовые куклы и два веселых «смайла». Два часа гости парка могли участвовать в настоящем морском путешествии. Театрализованную программу и концертные номера подготовили творческие коллективы города.
Кроме того, прямо на территории парка развернулась ярмарка народных мастеров, а малышам раздавали подарки.
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