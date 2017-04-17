«Экстрим-парк» Мариуполя открыл новый сезон

Источник: Мариупольские новости

16 апреля начал работу «Экстрим парк» Мариуполя. Открытие нового 15-го сезона парк отметил концертом и игровой программой.



При входе каждого посетителя встречали ходулисты, ростовые куклы и два веселых «смайла». Два часа гости парка могли участвовать в настоящем морском путешествии. Театрализованную программу и концертные номера подготовили творческие коллективы города.

Кроме того, прямо на территории парка развернулась ярмарка народных мастеров, а малышам раздавали подарки.