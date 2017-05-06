Электротранспорт (расписание движения)

Источник: Маріупольська міська рада

С 10.05.2017 будет возобновлена работа трамвайных маршрутов №5, №9 и №15 по своим направлениям. Расписание движения будет размещено дополнительно по ссылке: http://marsovet.org.ua/articles/show/article/225

Городские трамвайные маршруты общего пользования города Мариуполя Расписание движения трамвайных маршрутов (обновлено 05.05.2017) № маршрута, название Количество единиц Схема движения № 1 «ул. Казанцева – Энергоучасток» 6 ул. Казанцева, ул.Николаевская, ул.Ар-тема, ул. Шевченко, пр. Металлургов, пр. Ильича, ул. Заозерная, ул. Мамина Сибиряка № 3 «к-т «Азовсталь» - Горбольница №2» 3 ул. Набережная, ул. Шевченко, ул.Куприна № 5 «ул. Казанцева - Орджоникидзевскии район» 7 ул. Казанцева, ул. Николаевская, ул.Артема, ул. Шевченко, ул. На-бережная, ул. Пашковского, пр. 1-го Мая, ул. Лазо, ул. Орджоникидзе, ул.Азовстальская, ул. Гугеля, ул. Паш-ковского и дальше в обратном направлении до кольца на ул. Казанцева № 6 «ул. Казанцева - Орджоникидзевскии район» 7 ул.Казанцева, ул. Николаевская, ул.Ар-тема, ул. Шевченко, ул. Набережная, ул.Пашковского, ул. Гугеля, ул. Азов-стальская, ул. Орджоникидзе, ул. Лазо, пр. 1-го Мая, ул. Пашковского и дальше в обратном направлении до кольца на ул.Казанцева № 7 «ул. Казанцева – Аглофабрика» 7 ул. Казанцева, ул.Николаевская ул. Ар-тема, ул. Шевченко, пр. Металлургов, пр.Ильича, пр. Карпова, Донецкое шоссе № 8 «ул. Казанцева - Горбольница №2» 7 ул. Казанцева, ул. Николаевская, ул. Ар-тема, ул. Шевченко, ул. Куприна № 9 «Орджоникидзевский район –Аглофабрика» 7 ул.Лазо, ул.Орджоникидзе, ул.Азов-стальская, ул. Гугеля, ул. Пашковского,

пр. 1-го Мая, ул. М. Сибиряка, ул. Зао-зерная, пр. Ильича, пр. Карпова, Донецкое шоссе № 10 «Энергоучасток - Горбольница №2» 14 ул. М. Сибиряка, ул.Заозерная, пр. Ильича, пр. Металлургов, ул. Шевченко, ул. Куприна № 11 «Орджоникидзевский район –Аглофабрика» 7 пр. 1-го Мая, ул. Пашковского, ул. Гу-геля, ул. Азовстальская, ул. Орджони-кидзе, ул. Лазо, ул. М. Сибиряка, ул.8-го Маарта, ул. Семафорная, ул. Новоси-бирская, Донецкое шоссе № 13 «пр. Ильича- Стан 3000» 1 пр. Карпова, ул. Новосибирская, ул. Се-мафорная, ул. 8-го Марта, ул. Мамина Сибиряка, ул. Заозерная, пр. Ильича № 14 «Стан 3000 - пр. Ильича» 1 пр. Карпова, пр. Ильича, ул. Заозерная, ул. Мамина Сибиряка, ул. 8-го Марта, ул. Семафорная, ул. Новосибирская Городские троллейбусные маршруты города Мариуполя Расписание движения троллейбусных маршрутов г. Мариуполя (обновлено 24.04.2017) № маршрута, название Количество единиц Схема движения № 1 «пл. Освобождения -пос. Кировка» 1 пр. Ленина, ул. Варганова ( в обратном направлении пер. Республики), пр. Ме-таллургов, ул.Университетская, пр. На-химова, ул. Бахчиванджи, ул. Красно-флотская № 2 «ТФД — к-т «Азовсталь»» 3 пр. Лунина, пр. Нахимова, ул. Университетская, пр. Ленина, ул. Торговая,

ул. Набережная № 4 «ТФД – Драмтеатр» 1 пр. Лунина, Приморский б-р, пер.Респуб-лики (в обратном направлении ул. Вар-ганова), пр. Ленина № 5 «Пригородная автостанция - ж/д вокзал» 3 пр. Ленина, ул. Артема, ул. Семенишина,

пл. Мичмана Павлова № 6 «Пригородная автостанция -к-т «Азовсталь» 1 пр. Ленина, ул. Торговая, ул. Набережная № 8 «ЖМР 17-18 – ТФД» 2 пер. Транспортный, ул. Матросова (в обратном направлении ул. 50 лет СССР), пр. Строителей, пер. Черноморский, (в обратном направлении пер. Днепропет-ровский), пр. Нахимова, пр. Лунина № 9 «Пригородная автостанция –Автовокзал» 1 пр. Ленина, пр. Металлургов (в обратном направлении ул. Варганова), ул. Ок-тябрьская,

ул. Артема,ул. Октябрьская. № 10 «ТФД - ж/д вокзал» 1 пр. Лунина, пр. Нахимова, ул. Уни-верситетская, пр. Ленина, (в обратном направлении ул. Варганова), ул. Артема, ул. Семенишина, пл. Мичмана Павлова. №11 «пл. Освобождения - ЖМР «Западный» 7 пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Уриц-кого, ул. 60 лет СССР № 12 «Пригородная автостанция -Ильичевский рынок» 15 пр. Ленина, пр. Металлургов (в обратном направлении ул. Варганова), пр. Ильича.- № 13 «ул. Морских десантников - Ильичевский рынок» 3 пр. Нахимова, пер. Нахимова (в обратном направлении ул. Варганова), пр. Ленина, пр. Металлургов, пр. Ильича. № 15 «ЖМР №17,18 - Ул. Таганрогская» 8 пер. Транспортный, ул. Матросова (в обратном направлении ул. 50 лет СССР), пр. Строителей, пр. Ленина, ул. Тор-говая,ул. Набережная, ул. Лепорского, пр. Победы, ул. 130 Таганрогской дивизии, ул. Олимпийская, ул. Та-ганрогская

Расп

Расписание движения трамвайных маршрутов

г. Мариуполя май 2017г.

Рабочий день

Маршрут №1 «ул. Казанцева - Энергоучасток»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-01; 5-22; 5-55; 6-25; 6-46; 7-05; 7-20; 7-46; 8-14; 8-31(до депо3); 8-48; 9-07; 9-43; 10-31; 10-53; 11-37; 12-10; 12-41; 13-09; 13-30; 13-51;14-14; 14-34; 14-55;15-32; 16-05; 16-46;17-19;19-08 (до депо 3).

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-34; 5-57; 6-18; 6-48;7-16; 7-38; 7-57; 8-17; 8-52; 9-39; 10-02; 10-47; 11-21; 11-50; 12-19; 12-35; 13-00; 13-32; 14-04; 14-21(до депо3); 14-42; 15-11; 15-26(до депо2); 15-46; 16-27; 16-58(до депо3); 17-36(в депо); 18-19;19-58.

Маршрут №3 «комбинат Азовсталь - Горбольница №2»

Отправление с ост. «Горбольница №2»

5-05; 5-24; 5-44; 6-04; 6-23; 6-42; 7-03; 7-21; 7-43; 8-03; 8-21(до депо3); 13-28; 13-47; 14-08; 14-25; 14-45; 15-08; 15-28; 15-45; 16-07; 16-26; 16-41(до депо3); 17-12; 19-02.

Отправление с ост. «к-т Азовсталь»

4-36; 5-16; 5-35; 5-56; 6-14; 6-34; 6-51; 7-13; 7-33; 7-52; 8-09(до депо2); 8-29(до депо2); 12-59; 13-41; 13-58; 14-16; 14-38; 15-00; 15-16; 15-36; 15-58; 16-14; 16-44; 16-52(до депо2); 17-38(до депо2) ; 19-31.

Маршрут №5 «ул. Казанцева-Левобережный район»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-32; 6-24; 6-44; 7-12; 8-05; 8-32; 8-46(до депо2); 9-09; 9-39; 10-11;10-41; 11-14; 11-44; 12-17; 12-48; 13-18; 13-54; 14-21; 14-53; 15-15; 15-29(до депо2); 15-55; 16-26 (до депо2); 16-47(до депо2); 17-25; 18-10; 19-05; 19-43; 20-37 (до депо2); 21-36; 23,09(до депо2).

Отправление из депо №2

4-38; 5-28; 5-49; 6-12; 7-04; 7-26; 7-52; 8-15; 8-45; 9-12; 9-49; 10-19; 10-51;1121; 11-54; 12-24; 12-57; 13-28; 13-57; 14-15; 14-34; 15-01; 15-32; 15-54;1612; 16-34; 18-04; 18-49; 19-44; 20-22; 22-15.

Маршрут №6 «ул. Казанцева-Левобережный район»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-24; 5-45; 6-13; 6-37; 7-01; 7-21; 7-48; 8-19; 8-38;8-55; 9-26; 9-56; 10-14 (до депо2); 10-29; 10-58; 11-30; 12-03; 12-35; 13-03; 13-43; 14-11; 14-38; 15-08; 15-25; 15-44(до депо2); 16-14; 16-42(до депо2); 17-05; 17-46; 18-39; 19-16; 20-10; 20-46; 21-58(до депо2); 22-15(до депо2).

Отправление из Депо №2

4-41; 5-01; 5-30; 5-54; 6-18; 6-39; 7-07; 7-31; 7-55; 8-15; 8-41; 9-11; 9-31;9-48; 10-19; 10-49; 11-23; 11-51; 12-23; 12-56; 13-28; 13-56; 14-22; 14-35; 15-04; 15-31; 16-02; 16-17; 17-05; 17-57; 18-38; 19-31; 20-08; 21-02; 21-38.

Маршрут №7 «ул. Казанцева – Энергоучасток»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-18, 5-43, 6-05, 6-23, 6-43, 7-32 в депо, 7-50 в депо, 8-07 в депо, 8-27 в депо, 8-41 в депо, 8-58 в депо, 9-11 в депо, 13-00, 13-18, 13-41, 14-13, 14-37, 15-11, 15-30, 15-47, 16-10, 16-53, 17-08, 17-16, 17-26 в депо, 17-39 в депо, 20-17, 23-39 в депо.

Отправление с ост. «Западная» (по ходу на Энергоучасток)

5-48, 6-03, 6-22, 6-28, 6-50, 7-08, 7-28, 13-4514-03, 14-26, 14-55, 15-22, 15-34, 15-55, 16-14, 16-31, 16-54, 17-37, 17-52, 18-00, 21-00

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-23, 6-40, 6-58, 7-19, 7-31, 7-48, 8-04, 14-21, 14-38, 15-03, 15-44, 16-01, 16-13, 16-30, 16-42 в депо, 16-58 в депо, 17-20 в депо, 18-04 в депо, 18-19 в депо, 18-35, 22-34.

Отправление с ост. «Западная» (по ходу на Казанцева)

6-44, 7-01, 7-19, 7-40, 7-52, 8-09, 8-25, 14-42, 14-59, 15-24, 16-05, 16-22, 16-36, 16-51, 17-03 в депо, 17-19 в депо, 17-41 в депо, 18-25 в депо, 18-40 в депо, 18-56, 22-55.

Маршрут №8 «ул. Казанцева – Горбольница №2»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

6-16; 6-39; 7-01; 7-23; 7-37; 7-45; 7-58; 8-08; 8-19; 8-35; 8-44(до депо3); 8-51; 9-06; 9-26; 9-41; 9-59; 10-16;

10-33; 10-49; 11-06; 11-23; 11-39; 11-57; 12-14; 12-32; 12-51; 13-07; 13-25; 13-38; 13-58; 14-13; 14-31; 14-46; 15-03; 15-20; 15-38; 15-53; 16-11; 16-35; 16-45 (депо); 17-18;

Отправление с ост. «Горбольница №2»

6-06; 6-27; 6-49; 7-17; 7-38; 7-57; 8-09; 8-18; 8-32; 8-40(депо3); 8-52; 9-08; 9-24; 9-40; 9-58; 10-14; 10-31; 10-49; 11-05; 11-22; 11-39; 11-58; 12-11; 12-32; 12-48; 13-04; 13-23; 13-39; 13-57; 14-11; 14-30; 14-47; 15-05; 15-21; 15-35; 15-54; 16-10; 16-24; 16-43 (депо); 17-06 (депо); 17-50 (депо);

Маршрут №9 «Левобережный район – Кальмиусский район»

Отправление из трамвайного депо №2

4-30, 4-50, 5-03, 5-20, 5-42, 6-15, 6-27, 6-47, 7-00, 7-19, 7-46, 8-12, 8-24, 8-45, 13-18, 13-41, 14-05,14-30, 14-53, 15-14,15-38,16-01,16-26,16-49,17-11,17-33,17-57,18-45,19-07,19-53,20-41;

Отправление с ост. «Западная»

5-45, 6-05, 6-18, 6-35, 6-57, 7-30, 7-42, 8-03, 8-15, 8-34, 14-32, 14-55, 15-19, 15-44, 16-07, 16-29, 16-51, 17-15, 18-03, 18-25, 19-11 ,19-59

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-06, 6-26, 6-39, 6-58, 7-25, 7-51, 8-03, 8-24, 8-36 в депо, 8-55 в депо, 14-53, 15-17, 15-40, 16-05, 16-28, 16-50, 17-12, 17-36, 18-24, 18-46, 19-32 , 20-20

Маршрут №10 «Энергоучасток - Горбольница №2»

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-45; 6-05; 6-15; 6-21; 6-27; 6-37; 6-43; 6-52; 6-58; 7-05; 7-13; 7-21; 7-28; 7-34; 7-41; 7-49; 7-55; 8-03; 8-09; 8-20(депо3); 8-24; 8-36; 8-47; 8-58; 9-10; 9-22; 9-36; 9-47; 10-00; 10-10; 10-24; 10-41; 10-56; 11-07; 11-19; 11-27; 11-34; 11-46; 11-57; 12-05; 12-16; 12-27; 12-38; 12-49; 13-02; 13-12; 13-21; 13-28(депо3); 13-35; 13-44; 13-54; 14-07; 14-16(в депо); 14-27; 14-38; 14-45; 14-54; 15-02; 15-08; 15-18; 15-24; 15-29; 15-35; 15-43; 15-54; 16-01; 16-15; 16-24; 16-33; 16-42; 16-46(до депо3); 16-54; 17-07; 17-11; 17-18(до депо3); 17-26; 17-40; 17-45(до депо3); 18-02(до депо3); 18-08; 18-23; 18-29(до депо3); 18-48; 19-12; 19-34; 19-49 (до депо3);19-57; 20-19; 20-39; 20-52; 21-01; 21-23; 21-45; 22-20; 22-38.

Отправление с ост. «Горбольница №2»

5-09; 5-16; 5-28; 5-38; 5-49; 5-57; 6-09; 6-20; 6-32; 6-38; 6-45; 6-53; 7-00; 7-08; 7-15; 7-23; 7-30; 7-41; 7-47(до депо3); 7-51; 8-00; 8-07; 8-16; 8-26; 8-30(до депо3); 8-34; 8-42; 8-50(до депо3); 8-57; 9-06; 9-17; 9-29; 9-42; 9-55; 10-03; 10-17; 10-33; 10-40; 10-53; 11-03; 11-19; 11-37; 11-50; 12-03; 12-14; 12-22; 12-30; 12-41; 12-50; 12-59; 13-10; 13-21; 13-33; 13-43; 13-55; 14-05; 14-14; 14-28; 14-35; 14-41; 14-50; 14-55; 15-03; 15-19; 15-24; 15-31; 15-41;15-49; 16-00; 16-05(до депо3);16-12; 16-21; 16-31; 16-38; 16-46; 16-49(до депо3); 16-55; 17-08; 17-20; 17-27(до депо3); 17-35; 17-48; 18-08; 18-23(до депо3); 18-34 ; 19-02; 19-17; 19-43; 19-58; 20-06; 20-28; 20-50; 21-12; 21-33 (до депо№3); 21-44; 21-58 (до депо); 22-20(до депо3); 22-38(до депо3); 23-12(до депо3).

Маршрут №11 «Левобережный район – Кальмиусский район»

Отправление из трамвайного депо №2

4-24, 4-45, 5-05, 5-21, 5-47, 6-01, 6-20, 6-41, 7-01, 7-15, 7-43, 7-58, 8-36, 9-10, 12-13, 12-45, 13-05, 13-25, 13-46, 14-11, 14-24, 14-40, 14-59, 15-20, 15-42, 16-06, 16-18, 16-34, 16-54, 17-15, 18-02, 18-29, 19-09 , 19-54 , 20-23 , 21-01 , 21-48 в депо №2

Отправление с ост. «Западная»

5-35, 5-56, 6-16, 6-32, 6-58, 7-12, 7-31, 7-50, 8-12, 8-27 в депо №2, 8-53, 9-14 в депо №2, 9-52, 13-28, 13-55, 14-15, 14-35, 14-55, 15-20, 15-34, 15-49, 16-10, 16-30, 16-54, 17-16, 17-28, 17-44, 18-25, 19-12, 19-39, 20-19, 21-04

Отправление с ост. Энергоучасток

5-14, 5-35, 5-55, 6-11, 6-37, 6-51, 7-10, 7-29, 7-51, 8-06, 8-32, 8-53, 9-31, 13-04, 13-34, 13-54, 14-14, 14-34, 14-59, 15-13, 15-28, 15-49, 16-09, 16-33, 16-55, 17-07, 17-23, 18-04, 18-51, 19-18, 19-58, 20-43, 21-12 через Энергоучасток

Укороченный маршрут №11 «Левобережный район – Энергоучасток»

Отправление из трамвайного депо №2

9-09, 9-14, 9-52, 10-31, 10-48, 11-07, 11-46, 12-13, 12-45, 13-25, 22-13 через депо №2, 22-28, 22-59, 23-40 в депо №2

Отправление с ост. Энергоучасток (по ходу на левый берег)

8-48, 8-53, 9-31, 10-10, 10-46, 11-25,11-52, 12-24, 13-04, 21-21, 23-21

Маршрут № 13 «пос. Мирный – пр. Никопольский»

Отправление из Депо №3

4-59, 6-00, 7-03, 8-02, 9-03, 10-04, 11-05 , 12-06, 13-07, 14-08

Отправление ост «Западная»

5-09, 6-10, 7-13, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-30, 6-33, 7-34, 8-33, 9-34, 10-35, 11-36, 12-37, 13-38, 14-37

Маршрут №14 «пр. Никопольский – пос. Мирный»

Отправление из Депо №3

5-40, 6-40, 7-40, 8-40, 9-39, 10-38, 11-37, 12-36, 13-35, 14-35, 15-35, 16-35, 17-35, 18-34, 19-34, 20-33, 21-34, 22-34

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-07, 7-07, 8-07, 9-07, 10-06, 11-05, 12-04, 13-03, 14-02, 15-02, 16-02, 17-02, 18-02 , 19-01, 20-01, 21-02, 22-04, 22-58

Отправление ост «Западная»

6-28, 7-28, 8-28, 9-28, 10-27, 11-26, 12-25, 13-24, 14-23, 15-23, 16-23, 17-23, 18-23, 19-22, 20-22, 21-23, 22-25, 23-19

Администрация КП «МТТУ»

Расписание движения трамвайных маршрутов

г. Мариуполя

Выходной день

Маршрут №1 «ул. Казанцева - Энергоучасток»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-06;5-33;5-58;6-25;6-50;7-14;7-43;8-08;8-32;9-00;9-30;10-01;10-40;11-23;12-03;12-27;12-42;13-16;13-53;14-26; 15-00;15-49;16-40(в депо);17-36;19-27(в депо).

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-59;6-24;6-50;7-17;7-42;8-09;8-39;9-09;9-52;10-33;11-10;11-32;11-51;12-25;12-59;13-24(в депо);13-35;14-08; 14-59;15-31(в депо);15-51;16-39;18-37.

Маршрут №3 «комбинат Азовсталь - Горбольница №2»

Отправление с ост. «Горбольница №2»

5-05;5-34;6-05;6-33;7-04;7-32;8-02;8-31(депо);13-31;14-01;14-27;15-02;15-29;16-02;16-27(депо);16-59(депо).

Отправление с ост. «к-т Азовсталь»

4-36;5-35;6-04;6-36;7-03;7-33;8-02;8-28(депо);13-32;14-00;14-3;15-00;15-53;15-59;16-31;17-25(депо);

Маршрут №5 «ул. Казанцева-Левобережный район»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

6-17;7-06;7-56;8-47;9-33;10-21;11-08;12-01;12-46;13-38;14-23;15-16;15-58;16-48(депо);17-35;18-24;19-09;19-57;20-45;21-30;23-00(депо).

Отправление из депо №2

5-13;6-08;6-58;7-47;8-37;9-27;10-14;11-49;12-36;13-27;14-19;15-06;15-55;16-37;17-27(депо);17-27;18-14;19-03; 19-48;20-36;21-24(депо);22-09;23-39(депо).

Маршрут №6 «ул. Казанцева - Левобережный район»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-21;5-55;6-30;7-02;7-36;8-10;8-39;9-11;9-45;10-16;10-47;11-21;11-56;12-29;13-03;13-33;14-04;14-37;15-09(депо);15-40;16-24;17-13;18-01;18-47;19-34;20-21;21-07(депо);22-13(депо).

Отправление из Депо №2

4-37;5-11;5-44;6-16;6-50;7-23;7-55;8-30;9-04;9-31;10-05;10-39;11-41;12-16;12-53;13-23;13-57;14-26;14-58; 15-31;16-02(депо);16-32;17-16;18-05;18-53;19-39;20-26;21-13;21-59(депо);23-05(депо).

Маршрут №7 «ул. Казанцева – Энергоучасток»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

5-02, 5-17, 5-36, 6-04, 7-34 в депо №3, 8-29 в депо №3, 8-43 в депо №3, 8-59 в депо №3, 12-08, 13-01, 13-17, 14-15, 14-40, 15-26, 15-47 в депо №3, 16-53 в депо №3, 17-08 в депо №3, 17-16, 20-17, 23-41 в депо №3

Отправление с ост. «Западная» (по ходу на Энергоучасток)

5-48, 6-03, 6-22, 6-50, 12-54, 13-47, 14-03, 15-01, 15-26, 16-10, 18-00, 21-00

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-24, 7-18, 7-33, 7-48, 13-29, 14-20, 14-38, 15-46, 16-01, 16-43 в депо №3, 18-35, 22-34

Отправление с ост. «Западная» (по ходу на Казанцева)

6-45, 7-39, 7-54, 8-09, 13-50, 14-41, 14-59, 16-07, 16-22, 17-04,в депо№3, 18-56, 22-55

Маршрут №8 «ул. Казанцева – Горбольница №2»

Отправление с ост. «ул. Казанцева»

6-19;6-36;6-49;7-04;7-18;7-3;7-45;8-01;8-15;8-28;8-45;8-58;9-13;9-26;9-40;9-53;10-10;10-25;10-37;10-51;11-05; 11-19;11-33;11-49;12-02;12-18;12-31;12-44;13-00;13-12;13-31;13-42;13-58;14-10;14-21;14-39;14-52;15-06;15-20; 15-37;15-47;16-03;16-16;16-30;16-44;16-53;17-16;17-37;18-02;18-22;18-44.

Отправление с ост. «Горбольница №2»

5-45;6-02;6-8;6-35;6-52;7-09;7-24;7-39;7-53;8-07;8-19;8-37;8-50;9-02;9-19;9-32;9-47;10-01;10-15;10-27;10-45; 11-00;11-11;11-26;11-42;11-54;12-06;12-23;12-37;12-53;13-07;13-20;13-35;13-46;14-05;14-19;14-31;14-45;14-57; 15-13;15-26;15-37;15-53;16-10;16-22;16-39;16-50(депо);17-04;17-18(депо);17-26;17-48;18-09;18-35(депо); 18-54(депо);19-16(депо).

Маршрут №9 «Левобережный район – Кальмиусский район»

Отправление из трамвайного депо №2

4-31, 4-59, 5-31, 6-03, 6-28, 6-57, 7-28, 8-01, 8-25, 11-59, 12-31, 13-32, 14-00, 14-24, 14-58, 15-28, 15-57, 16-19, 16-54, 17-52, 18-49, 19-48, 20-47

Отправление с ост. «Западная»

5-46, 6-14, 6-48, 7-18, 7-43, 8-12, 8-45, 13-13, 13-45, 14-46, 15-14, 15-38, 16-11, 16-42, 17-10, 18-07, 19-06, 20-03

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-07, 6-36, 7-09, 7-40, 8-04, 8-33 в депо №2, 9-09 в депо №2, 9-36 в депо №2, 13-34, 14-03, 15-07, 15-36, 15-59, 16-32, 17-03 в депо №2, 17-31, 18-28, 19-27, 20-24, 21-22 в депо №2.

Маршрут №10 «Энергоучасток - Горбольница №2»

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-07;6-19;6-28;6-40;6-54;7-04;7-14;7-27;7-38;7-49;7-59;8-11;8-22 ;8-35; 8-46; 9-00; 9-15; 9-28; 9-36; 9-47; 10-03;10-21; 10-40;10-53;11-05;11-16;11-26; 11-36; 11-47;11-55;12-08;12-21;12-33;12-47;12-55; 13-08; 13-20; 13-36; 13-44; 13-54; 14-04;14-13;14-26;14-36; 14-47; 15-01; 15-12; 15-25; 15-37; 15-49; 16-02; 16-16; 16-19(в депо); 16-26(в депо); 16-34; 16-49; 17-03;17-18;17-30;18-05;18-32; 18-59; 19-11; 19-23; 19-47; 20-08; 20-28; 20-49; 21-11; 21-31(в депо); 21-55;22-45.

Отправление с ост. «Горбольница №2»

5-13; 5-28; 5-43; 6-00; 6-13; 6-28; 6-44; 7-01; 7-15; 7-26; 7-36; 7-47; 7-59; 8-10; 8-21; 8-34; 8-44; 8-54; 9-05; 9-16; 9-30; 9-41; 9-53; 10-08; 10-21; 10-30; 10-42; 10-57; 11-14; 11-33; 11-46; 11-58; 12-09; 12-20; 12-31; 12-42; 12-49; 13-04; 13-17; 13-28;13-42;13-53;14-03;14-17;14-29;14-40;14-51; 15-00; 15-10; 15-20; 15-32; 15-40; 15-55; 16-08; 16-19;16-34; 16-42(в депо); 16-55;17-10(в депо);17-12; 17-30; 17-44(в депо);17-57;18-13;18-25;18-58;19-25;19-52; 20-06(в депо);20-16; 20-39; 21-01; 21-22(в депо); 21-43;22-20(в депо);22-49(в депо);23-37(в депо).

Маршрут №11 «Левобережный район – Кальмиусский район»

Отправление из трамвайного депо №2

4-24, 4-53, 5-22, 5-52, 6-20, 6-50, 7-18, 7-48, 8-16, 8-45, 9-14, 9-43, 12-05, 12-43, 13-20, 14-00, 14-19, 14-38, 15-16, 15-55, 16-14, 16-35, 17-11, 17-51, 18-10, 18-28, 19-06, 19-46, 20-23, 21-01, 21-41

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-14, 5-43, 6-12, 6-42, 7-10, 7-41, 8-08, 8-37 в депо №2, 9-39, 10-05, 10-30, 12-54, 13-32, 14-10, 14-49, 15-08, 15-29, 16-05, 16-45, 17-03, 17-22, 18-00, 18-40, 19-17, 19-55, 20-35

Отправление с ост. «Западная»

5-35, 6-04, 6-33, 7-03, 7-31, 8-02, 8-29, 8-58, 13-15, 13-53, 14-31, 15-10, 15-29, 15-50, 16-26, 17-06, 17-24, 17-43, 18-21, 19-01, 19-38, 19-56, 20-16, 20-56

Укороченный маршрут №11 «Левобережный район – Энергоучасток»

Отправление из трамвайного депо №2

10-00, 10-26, 10-51, 11-20, 11-50

Отправление с ост «Энергоучасток» (по ходу на левый берег)

9-39, 10-05, 10-30, 10-59, 11-29, 11-44, 12-22, 12-59,

Маршрут № 13 «пос. Мирный – пр. Никопольский»

Отправление из Депо №3

4-59, 5-59, 7-03, 8-04, 9-03, 10-04, 11-07, 12-06, 13-09, 14-10

Отправление с ост. «Западная»

5-09, 6-09, 7-13, 8-14, 9-13, 10-14, 11-17, 12-16, 13-19, 14-20

Отправление с ост. «Энергоучасток»

5-30, 6-30, 7-34, 8-33, 9-34, 10-35, 11-38, 12-37, 13-40, 14-41

Маршрут №14 «пр. Никопольский – пос. Мирный»

Отправление из Депо №3

5-40, 6-40, 7-40, 8-40, 9-39, 10-38, 11-37, 12-36, 13-35, 14-35, 15-35,, 16-35, 17-35, 18-34, 19-33 , 20-32, 21-32, 22-36

Отправление с ост. «Энергоучасток»

6-07, 7-07, 8-07, 9-07, 10-06, 11-05, 12-04, 13-03, 14-02, 15-02, 16-02, 17-02, 18-02, 19-01, 20-00, 20-58, 22-04, 23-02

Отправление ост «Западная»

6-28, 7-28, 8-28, 9-28, 10-27, 11-26, 12-25, 13-24, 14-23, 15-23, 16-23, 17-23, 18-23, 19-22, 20-21, 21-19, 22-25, 23-23

Расписание движения троллейбусных маршрутов

г. Мариуполя

25.04.2017

Рабочий день

Маршрут №1 «пл. Освобождения – пос. Кировка» (изменена схема движения «пл. Освобождения – Троллейбусное депо №4»)

Отправление с остановки «пл. Освобождения»

5–45, 6–29, 7-13,7-59,8-45,9-31,10-58,11-44,12-30,13-16,14-02,14-48,15-34,16-28,17-14,18-00,18-44,19-30,20-14(в депо)

Отправление с остановки «Троллейбусное депо №4»

5-22,6-06,6-50,7-36,8-22,9-08,9-54,11-21,12-07,12-53,13-39,14-25,15-11,16-05,16-51,17-37,18-24,19-07,19-51

Маршрут №2 «ТФД – комбинат Азовсталь»

Отправление с остановки «ТФД»

5–19, 5-51, 6–34, 7-05, 7–48, 8–22, 8–56, 9–34, 10–31, 11–14, 11–52, 12–26, 13–02, 13–35, 14–10, 14–42 (депо 4), 15–19, 16–42, 17–52,19-01, 20–12, 21–20 (депо 4)

Отправление с остановки «комбинат «Азовсталь»»

5–56, 6–25, 7–12, 7–48, 8–21, 9–00, 9–29, 10-07, 11–12, 11–50, 12–27, 13-01,13–35, 14–08, 14–44, 15–57, 17–15, 18-26, 19-35, 20–46.

Маршрут №4 « ТФД – Драмтеатр»

Отправление с остановки «ТФД»

7-03, 7-44, 8-27, 9-09, 9-51 (в депо), 14-48, 15-31, 16-12, 17-10, 17-50

Отправление с остановки «Драмтеатр»

6-32, 7-24, 8-05, 8-48, 9-30, 14-28, 15-09, 15-52, 16-33, 17-30, 18-11 (в депо).

Маршрут №5 «Пригородная автостанция №2 – Ж/д вокзал»

Отправление с остановки «АС-2»

5–15, 5–57, 6–13, 6–44, 7–08, 7–29, 7–52, 8–12, 8–37, 9-02, 9–26, 10–15,10–42, 11–04, 11–39, 11–59, 12–23, 12–46, 13–09, 13–31, 13-53, 14–19, 14–42, 15-04, 15–30,15-48, 16–33, 17-38, 19-09, 20-03, 20-47, 21-32, 22-15 (депо).

Отправление с остановки «ж/д вокзал»

5–35, 6–18, 6–35, 7–04, 7–28, 7–49, 8–13, 8–35, 8–59, 9–25, 9–48,10–36,11–15, 11–35, 11–59, 12–21, 12–45, 13–06, 13–29, 13-53, 14–16, 14–41, 15–03, 15–28, 15-50, 16–09, 16–57, 17-58, 19-40, 20-24, 21-09, 21-52,

Маршрут №8 «ЖМР-17,18 – ТФД»

Отправление с остановки «ЖМР-17,18»

5–23, 5–51, 6–20, 6–55, 7–23, 7–54, 8–23, 8–56, 9–25, 10–29, 11–15, 11–45, 12–15, 12–45, 13–17, 13–45(депо4) 13–48, 14–21, 14–49, 15–21, 15–50, 16–21, 16–51, 17–22, 17–52, 18–23, 19-26(депо) 19–40, 20-42, 21-40 (депо)

Отправление с остановки «ТФД»

5–21, 5–51, 6–23, 6–51, 7–24, 7–53, 8–24, 8–54, 9–58, 10–45, 11–14, 11–44, 12–14, 12–45, 13–14, 13–46, 14–18, 14–50, 15–19, 15–51, 16–19, 16–51, 17–21, 17–52, 18–53, 19-08, 20-13, 21-11.

Маршрут №10 «ТФД – Ж/д вокзал»

Отправление с остановки «ТФД»

7–11, 8–16, 9–28, 11–33, 12–43, 14–48, 15–55, 17–09.

Отправление с остановки «Ж/д вокзал»

6–40, 7–41, 8–57, 10–00, 12–05, 13–25, 15–24, 16–29, 17–39(депо4).

Маршрут №11 «ЖМР-17,18 – Ж/д вокзал»

Отправление с остановки «ЖМР-17,18»

5-18, 6-11, 7-06, 8-00, 8-26, 9-21 в (в депо) 10-42, 11-45, 12-37, 13-31, 14-18, 14-26 (в депо), 15-14, 16-10, 17-04, 17-58 (в депо).

Отправление с ост «Ж/д вокзал»

5-44, 6-37, 7-33, 7-58, 8-26, 8-53, 9-21, 11-17, 12-10, 13-02, 13-58, 14-46, 15-41, 16-37, 17-30.

Маршрут №12 «Пригородная автостанция №2 – Кальмиусский рынок»

Отправление с остановки «Пригородная автостанция №2»

5–00, 5–06, 5–14, 5–21, 5–27, 5–33, 5–41, 5–48, 5–54, 6–00, 6–05, 6–13, 6–18, 6–24, 6–28, 6–36, 6–42, 6–48, 6–56, 7–01, 7–06, 7–14, 7–20, 7–26, 7–34, 7–38, 7–44, 7–49, 7–57, 8–03, 8–09, 8–17, 8–25, 8–29, 8–35, 8–43, 8–48, 8–56, 9–09, 9–23, 9–37, 9–46, 9–57, 10–08, 10–20, 10–36, 10–52, 11–07, 11–19, 11–31, 11–41, 11–52, 12–02, 12–12, 12–20, 12–30, 12–41, 12–52, 13–03, 13–13, 13–23, 13–34, 13–42, 13–50, 13–55, 14-05, 14–15, 14–23, 14–29, 14–39, 14–44, 14–50, 14–56, 15–02, 15–11, 15–20, 15–30, 15–37, 15–45, 15–51, 16–00, 16–05, 16–11, 16–20, 16–28, 16–33, 16–43,16-54, 17-04, 17-13, 17-21,17-30, 17-40, 18-05, 18-41, 19-04, 19-26, 19-51, 20-01, 20-22, 20-44, 21-07, 21-18, 21-39, 22-04, 22-32.

Отправление с остановки «Кальмиусский рынок»

5–38, 5–44, 5–52, 5–59, 6–06, 6–12, 6–20, 6–26, 6–32, 6–38, 6–43, 6–51, 6–56, 7–02, 7–07, 7–15, 7–22, 7–27, 7–35, 7–40, 7–45, 7–53, 7–59, 8–05, 8–14, 8–19, 8–24, 8–29, 8–37, 8–42, 8–48, 8–55, 9–04, 9–09, 9–15, 9–21, 9–27, 9–35, 9–48, 10–02, 10–16, 10-25,10–37, 10–47, 10–59, 11–15, 11–31, 11–46, 11–58, 12–10, 12–21, 12–31, 12–42, 12–50, 12–59, 13–08, 13–20, 13–31, 13–41, 13–52, 14–02, 14–13, 14–21, 14–28, 14–34, 14–44, 14–53, 15–01, 15–08, 15–18, 15–23, 15–29, 15–35, 15–40, 15–50, 15–58, 16–08, 16–15, 16–23, 16–30, 16–38, 16–43, 16–49, 16–57, 17–05, 17–11, 17–21, 17-32, 17–44, 17–52, 17–58, 18–08, 18–19, 18–42, 19–18, 19–41, 20–03, 20-27, 20-38, 20-59, 21-20, 21-43, 21–55, 22-16, 22-43, 23-10.

Маршрут №13 «Кальмиусский рынок – ТФД»

Отправление с остановки «Кальмиусский рынок»

5-48,6-16,6-47,7-11,7-31,7-49,8-10,8-33,8-59,9-55,10-33,11-08,11-40,12-16,12-55,13-27,14-07,14-38,15-13,15-44,16-03,16-19,16-34,16-53,17-27,18-03,19-01,20-43,22-21.

Отправление с остановки «ТФД»

4-59,5-26,5-58,6-21,6-41,6-59,7-19,7-42,8-10,8-28,8-41,9-06,9-24(в депо),9-51,10-23(в депо),10-46,11-25,12-05,12-35,13-18,13-48,14-23,14-54,15-12,15-29,15-43,16-04,16-36,16-55(в депо),17-14,17-25(в депо),17-44,18-19(в депо),18-54(в депо),19-55,21-33,23-11(в депо).

Маршрут №15 «ЖМР «Западный» – ЖМР «Восточный»»

Отправление с остановки «ЖМР «Западный»»

5-09, 5-22, 5-41, 5-53, 5-59, 6-13, 6-26, 6-38, 6-51, 7-03, 7-22, 7-35, 7-43, 7-53 (до пл. Свободы), 8-13, 8-25, 8-32, 8-45, 8-58, 9-22(до пл. Свободы), 9-35(до пл. Свободы), 9-44, 10-30, 11-11, 11-19(до пл. Свободы), 11-49, 11-56, 12-17, 12-19(до пл. Свободы), 13-04, 13-11,13-45, 14-19, 14-36, 14-49, 15-11, 15-40(до пл. Свободы), 15-45, 16-01, 16-23, 16-50, 17-01, 17-08, 17-19(до пл. Свободы), 17-40(до пл. Свободы), 18-15, 18-33 , 18-57, 19-17, 19-33, 20-09, 20-34, 21-04(до пл. Свободы), 21-17, 21-46(до пл. Свободы), 21-53(до пл. Свободы), 21-59(до пл. Свободы), 23-08(до пл. Свободы)

Отправление с остановки «ЖМР «Восточный»»

5-38, 5-51, 6-04, 6-17, 6-27, 6-40, 6-59, 7-11, 7-18, 7-30, 7-43, 8-09, 8-22, 8-29, 8-46(до АС-2), 9-17, 9-27(до АС-2), 9-56, 10-06, 10-35, 10-42, 10-55, 11-03, 11-50, 12-27, 13-05, 13-16(до АС-2), 13-34(до АС-2), 13-58, 14-27,14-45, 15-06, 15-39, 15-54, 16-06, 16-25, 16-32(до АС-2), 17-00, 17-20, 17-40, 18-06, 18-20, 18-56, 19-16, 19-51, 20-02, 20-33, 20-40, 20-48, 21-26(до АС-2), 21-55, 22-34(до АС-2), 23-14(до АС-2)

Расписание движения троллейбусных маршрутов

г. Мариуполя

Выходной день

Маршрут №1 «пл. Освобождения – пос. Кировка» (изменена схема движения «пл. Освобождения – Троллейбусное депо №4»)

Отправление с остановки «пл. Освобождения»

5–45, 6–29, 7-13,7-59,8-45,9-31,10-58,11-44,12-30,13-16,14-02,14-48,15-34,16-28,17-14,18-00,18-44,19-30,20-14(в депо)

Отправление с остановки «Троллейбусное депо №4»

5-22,6-06,6-50,7-36,8-22,9-08,9-54,11-21,12-07,12-53,13-39,14-25,15-11,16-05,16-51,17-37,18-24,19-07,19-51

Маршрут №2 «ТФД – комбинат «Азовсталь»

Отправление с остановки «ТФД»

5-10,5-41,6-14,6-46,7-20,7-52,8-40,9-02,9-46,10-50,11-40,12-13,12-48,13-22,13-59,14-30(в депо),15-05, 16-16,17-24,19-20,20-24,21-31(депо)

Отправление с остановки «комбинат «Азовсталь»

5-42,6-15,6-47,7-19,7-53,8-28,9-13,9-35,10-18,11-23,12-14,12-49,13-23,13-55,14-32,15-37,16-48,17-57,19-52,20-59.

Маршрут №4 « ТФД – Драмтеатр»

Отправление с остановки «ТФД»

7-03, 7-44, 8-27, 9-09, 9-51 в (депо), 14-48, 15-31, 16-12, 17-10, 17-50.

Отправление с остановки «Драмтеатр»

6-32, 7-24, 8-05, 8-48, 9-30, 14-28, 15-09, 15-51, 16-33, 17-30, 18-11 (депо).

Маршрут №5 «Пригородная автостанция №2 – ж/д вокзал»

Отправление с остановки «Пригородная автостанция №2»

5-16, 5-57, 6-13, 6-42, 7-05, 7-27, 7-49, 8-12, 8-37, 9-03, 9-28, 10-16, 10-42, 11-03, 11-39, 12-01, 12-23, 12-48, 13-08, 13-32, 13-53, 14-19, 14-39,15-04,15-31(депо), 15-50, 16-36,17-40,19-09, 20-06, 20-50, 21-34, 22-18 (депо).

Отправление с остановки «ж/д вокзал»

5-36, 6-17, 6-35, 7-03, 7-28, 7-48, 8-14, 8-34, 8-58, 9-23, 9-50, 10-37, 11-15, 11-37, 11-59, 12-24, 12-45, 13-08, 13-29, 13-54, 14-15, 14-40, 15-01, 15-25, 16-12, 16-56, 18-01, 19-43, 20-27, 21-11, 21-55.

Маршрут №8 «ЖМР 17,18 – ТФД»

Отправление с остановки «пер. Транспортный»

5-26,5-55,6-24,6-53,7-23,7-53,8-24,8-56,9-27,10-31,11-02,11-32,12-02,12-33,13-04,13-39,14-14, 14-41 (депо),14-46,15-17,15-48,16-19,16-49,17-19,17-49,18-19,19-19(депо).19-34,20-42,21-39(депо).

Отправление с остановки «ТФД»

5-22,5-55,6-24,6-53,7-23,7-53,8-25,8-56,10-00,10-31,11-01,11-32,12-02,12-32,13-05,13-38,14-11, 14-44,15-16,15-47,16-18,16-49,17-19,17-49,18-49,19-05,20-13,21-10.

Маршрут №10 «ТФД –Ж/д вокзал»

Отправление с остановки «ТФД»

7–13, 8–14, 9–25, 11–31, 12–38, 14–48, 15–52, 17–10.

Отправление с остановки «ж/д вокзал»

6–42, 7-43, 8-53, 10-04, 12-06, 13-14, 15-20, 16-32, 17-40 (депо).

Маршрут №11 «ЖМР-17,18 – Ж/д вокзал»

Отправление с остановки «ЖМР-17,18»

5-18, 5-45, 6-11, 6-41, 7-06, 7-32, 8-00, 8-26, 8-54, 9-23 (в депо), 10-43, 11-45, 12-38, 13-31, 14-18, 14-26 (в депо), 15-14, 16-10, 17-04, 18-58 (в депо)

Отправление с остановки «Ж/д вокзал»

5-44, 6-11, 6-37, 7-06, 7-33, 7-58, 8-26, 8-55, 9-21, 11-17, 12-11, 13-03, 13-58, 14-46, 15-41, 16-37, 17-30.

Маршрут №12 «Пригородная автостанция №2 – Кальмиусский рынок»

Отправление с остановки «Пригородная автостанция №2»

5-00,5-10,5-22,5-33,5-45,5-52,6-02,6-10,6-19,6-27,6-35,6-44,6-54,7-04,7-12,7-22,7-30,7-39,7-48, 7-59,8-06,8-15,8-24,8-33,8-42,8-52,9-01,9-12,9-22,9-34,9-44,9-54,10-07,10-18,10-32,10-46,10-59, 11-14,11-23,11-33,11-43,11-53,12-06,12-17,12-26,12-37,12-46,12-55,13-04,13-13,13-21,13-30,13-38, 13-48,13-58,14-07,14-16,14-25,14-35,14-43,14-52,15-01,15-10,15-18,15-29,15-37,15-46,15-54,16-03, 16-12,16-23,16-33,16-45,16-48(депо),17-00,17-05(депо),17-15,17-14(депо),17-22(депо),17-30,17-43, 18-00,18-12,18-30,18-48,19-01,19-14,19-33(депо),19-40,19-48(депо),20-04,20-18(депо),20-30,20-57, 21-20,21-53,22-14(депо),22-35,23-11 (депо),23-50(депо).

Отправление с остановки «Кальмиусский рынок»

5-38,5-48,6-01,6-11,6-23,6-30,6-40,6-48,6-57,7-05,7-14,7-22,7-32,7-42,7-51,8-00,8-10,8-18,8-27,8-37, 8-45,8-53,9-03,9-12,9-20,9-30,9-40,9-50,10-01,10-12,10-23,10-33,10-46,10-58,11-12,11-24,11-39, 11-52,12-04,12-12,12-22,12-31,12-45,12-56,13-05,13-16,13-24,13-33,13-42,13-52,14-01,14-09,14-16, 14-27,14-36,14-46,14-55,15-04,15-14,15-22,15-31,15-40,15-48,15-57,16-07,16-16,16-24,16-33,16-41, 16-49,17-00,17-14,17-30,17-46,17-56,18-07,18-20,18-37,18-52,19-08,19-24,19-38,19-50,20-17,20-40, 21-06,21-34,21-56,22-31,23-11.

Маршрут №13 «Кальмиусский рынок – ТФД»

Отправление с остановки «Кальмиусский рынок»

5-43,6-18,6-53,7-27,8-05,8-41,9-35,10-17,10-52,11-29,11-59,12-37,13-10,13-47,14-21,15-09, 16-01, 16-53,17-41,19-03,19-29,20-46,22-23.

Отправление с остановки «ул. ТФД»

4-54,5-30,6-04,6-38,7-07,7-43,8-18,8-57,9-38,10-29,11-08,11-48,12-20,12-58,13-32,14-19,14,39(в депо),15-12,16-04, 16-52,17-44,18-32,19-58,20-19(в депо),21-36,23-13(в депо).

Маршрут №15 «ЖМР «Западный» – ЖМР «Восточный»»

Отправление с остановки «ЖМР «Западный»»

5-24, 5-40, 5-56, 6-12, 6-30, 6-49, 7-07, 7-22, 7-43, 7-54, 8-15, 8-25, 8-46, 8-57, 9-17, 9-39, 10-21, 10-41, 10-53, 11-17, 11-27, 11-48, 12-12, 12-39, 12-54, 13-06, 13-18, 13-27, 13-47, 14-03, 14-18, 14-42, 15-09, 15-29, 15-47, 15-54, 16-00, 16-21, 16-36, 16-53, 17-01, 17-12, 18-07, 18-27, 18-44, 18-57, 19-09, 19-21, 19-33, 19-43, 19-53, 20-14, 20-42, 21-01, 21-14(до пл. Свободы), 21-41(до пл. Свободы), 21-59, 22-44(до пл. Свободы), 23-12(до пл. Свободы)

Отправление с остановки «ЖМР «Восточный»»

5-38, 5-53, 6-09, 6-25, 6-41, 6-56, 7-13, 7-29, 7-46, 8-05, 8-24, 9-07, 9-29, 9-40, 10-02, 10-12, 10-33, 10-56, 11-20, 11-42, 11-53, 12-03, 12-13, 12-34, 12-48, 13-06, 13-29, 13-56, 14-10, 14-22, 14-38, 14-51, 15-05, 15-24, 15-41, 15-58, 16-52, 17-15, 17-27, 17-42, 17-50, 18-09, 18-20, 18-30, 18-41, 19-01, 19-29, 19-48, 20-01, 20-14(до АС-2), 20-28, 20-38(до АС-2), 20-48, 21-00(до АС-2), 21-10(до АС-2), 21-31, 21-59, 22-16(до АС-2), 23-14(до АС-2)

Администрация КП «МТТУ»