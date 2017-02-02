Франция подарила Мариуполю современный передвижной рентген-аппарат

Источник: Мариупольские новости

Правительство Франции передало Мариупольской больнице скорой медицинской помощи современный передвижной рентген-аппарат «SAXO 4T» с микропроцессором управления, который уже используется для всех видов рентгеновских исследований, в том числе скелета, органов грудной клетки, брюшной полости и зубов, сообщает пресс-служба горсовета.

Вчера во время визита в БСМП работу нового оборудования лично оценили делегаты из Франции и министр Вадим Черныш.

«Современный, практичный рентген-аппарат предназначен для пациентов с ограниченной подвижностью, обеспечивает высокое качество снимков и имеет пониженную нагрузку облучения на пациента. Уверен, оборудование значительно облегчит работу медицинским работникам и повысит качество обслуживания», - отметил мэр Вадим Бойченко.

«Мы благодарны за столь ценный подарок. Сразу начали использовать его. С таким оборудованием действительно легче работать. Больше нет необходимости перевозить больных, а это всегда создавало определенный дискомфорт пациентам», - добавил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский.