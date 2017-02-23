Из-за блокады Донбасса «Азовсталь» потеряла треть заказов

Источник: Мариупольские новости

Низкие запасы коксующегося угля не позволяют металлургическому комбинату "Азовсталь" нарастить производство. Из-за блокирования ж/д сообщения в Донецкой области предприятие уже потеряло треть заказов и на данный момент работает на 55% своих мощностей. Об этом рассказал генеральный директор МК "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в прямом эфире мариупольскому телеканалу "МТВ".

«Сейчас мы "доедаем" свой уголь, работаем со своим коксом, который есть на складах. Мы не можем принять заказы, потому что понимаем, что кокс и уголь не приедут. Они поступают по крохам. Брать абсолютно все заказы, работать и получать за это деньги невозможно, - сказал генеральный директор МК Азовсталь Энвер Цкитишвили. - Мы работаем максимум на 55% своих мощностей. При этом есть заказы, чтобы подняться до 85%. В случае продолжения блокады сохраняется прямой риск полной остановки мариупольских меткомбинатов».

ЧАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» является единственным в Украине производителем железнодорожных рельсов. Предприятие выпускает стальные слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы и рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков. Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,2 млн тонн стали, более 4,4 млн тонн проката.