Из-за обстрелов водоснабжение Мариуполя и некоторых районов Донетчины находится под угрозой

Источник: Мариупольские новости

Вечером 28 февраля произошел обстрел насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода, который расположен вблизи села Васильевка. Из-за обстрелов люди были вынуждены спуститься в укрытие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.



«В случае повреждения насосного оборудования в результате обстрелов, есть угроза полного прекращения подачи воды в Волновахский, Красноармейский и Добропольский районы Донецкой области, а также в город Мариуполь», - говорится в сообщении.



Кроме того, Донецкая фильтровальная станция так и не была запущена - представители СЦКК не предоставили гарантий безопасности для работников водоканала, которые должны были проверить территорию, помещения и оборудование станции. Обстрелы на данном участке не прекращаются.