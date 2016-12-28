Какие перемены ждут мариупольцев с 1 января

Источник: dnepr.info

Шесть основных изменений, которые затронут жизнь мариупольцев.

С 1 января 2017 в Украине вступает в силу ряд новых правил и законопроектов.

Телевидение станет платным

1 января 2017 вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины» О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)».

Законопроект был принят Верховной Радой в октябре, а в начале ноября его подписал президент. Благодаря этому медиагруппы с нового года получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. Так возрастут расходы провайдеров, а вместе с ними и потребителей.

Изменится система начисления пенсий

С 1 января, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», запускается накопительная система выплаты пенсий. Это означает, что каждый Украинец моложе 35 лет начинает отчислять часть своей зарплаты на будущую старость. Такие отчисления аккумулируются на индивидуальном счете, воспользоваться которыми можно будет исключительно после выхода на пенсию.

В течение 5 лет – с 2017 до 2022 – процент отчислений постепенно растет: с 2% и до 7%. При этом, однако, сохраняются и отчисления на солидарную пенсионную систему. Таким образом, при одновременном сохранении и солидарной (старой), и накопительной (новой) пенсионной системы некоторым категориям граждан придется платить больше (от 22% + 2% до 22% + 7%) налогов в течение ближайших лет.

Напомним, что сейчас минимальная пенсия составляет 1 247 гривен, а в течение следующего года она увеличится до 1 400 грн. И это при минимальном прожиточном минимуме в 1 600 грн и росте зарплаты до 3 200 грн.

Государство начнет регулировать цены на некоторые лекарства

Кабмин принял решение о введении с 1 января государственного регулирования цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, которое должно обеспечить снижение цен. На указанный перечень лекарств будут установлены предельные цены (высший предел цен) на уровне не выше, чем в странах-соседях. Определены 5 стран-соседей: Польша, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия.

Стоимость лекарств возмещаться за счет государства, на это в проекте Государственного бюджета на 2017 год предусмотрено 500 млн грн, еще 632 млн грн заложено на возмещение стоимости инсулина.

Минимальная заработная плата повысится до 3 200 грн, а для учителей – до 5 266 грн

Условия для повышения зарплаты создала Верховная Рада Украины, поддержав за основу и в целом законопроект №5130 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины». Им устанавливается новый порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. За соответствующий законопроект проголосовали 227 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 января 2017 минимальная зарплата учителя в Украине составит 5 266 грн.

Также с 1 января 2017 размер минимальной заработной платы уже не будет меняться в течение года в зависимости от просмотра прожиточного минимума. Но, как и раньше, он будет устанавливаться ВРУ не реже одного раза в год.

У аграриев заберут льготы

В действующем Налоговом кодексе написано, что с 1 января 2017 все аграрии переходят на общую систему налогообложения. И если Верховная Рада Украины не утвердит каких-то новых норм, то это произойдет автоматически.

Так, для аграриев будет отменено специальный режим налогообложения отрасли.

В то же время дотации на сельское хозяйство в 2017 году увеличатся вдвое и составят 5,5 млрд грн. В 5 раз возрастет бюджет Министерства аграрной политики и составит 7,4 млрд грн.

Директора школ и ректоры вузов начнут подавать е-декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что начиная с 1 января расширится круг субъектов е-декларирования.

Во вторую волну е-декларирования попадут лица, которые уже заполняли электронные декларации за 2015 год, а также приравненные к ним для целей закона Украины «О предотвращении коррупции» должностные лица, юридические лица публичного права.