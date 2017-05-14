Кто же ты, "Живая книга"?

Источник: Вечерний Мариуполь

13 мая в библиотеке им. В. Г. Короленко состоялось мероприятие под названием «Живая библиотека».

Все люди, как книги, и мы их читаем,

Кого-то за месяц, кого-то за два.

Кого-то спустя лишь года понимаем,

Кого-то прочесть не дано никогда, –

писал Михаил Жванецкий. И действительно, у каждого из нас своя жизнь – свой сюжет, который намного затейливее и интереснее любого книжного. Этим и воспользовался «DIPCORPUS» – Лига студентов политологов-международников, которые вновь запустили «Живую библиотеку». Что же это такое?

«Живая библиотека» – международный проект, поддерживаемый советом Европы и направленный на развенчание стереотипов о каких-либо категориях населения, а также устранение предрассудков и сближение с самыми разными людьми. Так, в качестве книг выступают представители субкультур, других религий, национальностей и сексуальной ориентации, – все те, кто всегда среди нас, но всё же остаются «иными».

В этот раз «библиотека» пополнилась «книгами» других стран –Азербайджана, Кубы, Карачаево-Черкесской Республики и Иордании. «Читатели» были разделены на группы по 3-4 человека и поочерёдно изучали каждую в течение 15 минут, после чего переходили к следующей «литературе». В 15:00 чтение началось…

Одной из, так называемых, книг стала Индира Урусова – старшеклассница-активистка, карачаевка. Девушка поведала, что родилась в Мариуполе, но вскоре переехала с семьёй на родину отца – в Карачаево-Черкесскую Республику, однако после его смерти вернулась с матерью в родной город. Индира очень тепло отзывалась о родственниках по обеим линиям, она также выразила мнение, что Мариуполь более быстрый и живой, а вот Республика умиротворённее и тише. Именно туда она приезжает каждое лето отдохнуть от суеты и набраться сил. Особое место в её рассказе заняло повествование о национальных традициях, которые играют важную роль в каждой карачаевской семье. Также девушка продемонстрировала куклу, одетую по всем канонам Карачаево-Черкесской Республики.

Следующим сюжетом стала биография азербайджанца Айхана Гайджибейли. Родился он в Баку, но волею судьбы попал в Украину. Молодой человек не планировал долго задерживаться, однако начало Майдана изменило его планы. Айхан, как настоящий активист и просто многогранный человек, не смог не оказаться в центре событий. Сейчас он живёт в Мариуполе, занимается журналистской и волонтёрской деятельностью, а также является одним из руководителей Самообороны Мариуполя и Диаспоры Азербайджанцев в Донецкой области.

Ещё один экземпляр в коллекции «Живой библиотеки» –Андрес Родригес, кубинец по отцовской линии. Он с детства проживает в Мариуполе, но был также и на Кубе, благодаря чему проводил интересные параллели между двумя странами. Выяснилось, что там, за океаном, комната обычного жителя состоит всего лишь из кровати стула и стола. Живут кубинцы не очень богато, можно даже сказать «очень не», но, тем не менее, они не утратили доброты и гостеприимности, всегда готовы отдать последнее и оказать помощь, даже если сами в ней нуждаются. Такие прекрасные черты удивили не только мариупольских «читателей», но и всегда поражали самого Андреса."Сейчас парень развивает в городе социальные латиноамериканские танцы, сближая две совершенно разные, на первый взгляд, нации".

Герой четвёртой «книги» из Иордании. Его персона специально не раскрывалась заранее, чтобы сохранить интригу для участников мероприятия. Мужчина пожелал остаться неназванным, однако в подробностях рассказал историю своего переезда в Европу. Всё случилось благодаря программам Министерства воспитания и образования. Они организовывали обмен и стажировку талантливых учеников, каким и был иорданский гость. В Мариуполь он попал, благодаря другу, который уже проживал здесь. Так и остался. Но, несмотря на уже достаточно долгое проживание в Украине, герой не забыл национальных традиций и свято хранит их в душе.

Таким образом всего за час (по 15 минут на каждую из четырёх «книг») читатели «Живой библиотеки» в дружеской обстановке открыли для себя много нового о различных народах, их традициях и обычаях, а также развеяли навязанные стереотипы и предубеждения.

Наталья Гетман