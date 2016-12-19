Мариуполь готовится к Новому году

Источник: Мариупольский городской совет

В Мариуполе уже пестрят новогодней мишурой магазины города, а на главных площадях появляются зимние красавицы – елки. Уже завершилась установка новогодних елок в Кальмиусском и Левобережном районах. В Центральном – еще ведутся работы по монтажу 14-метровой красавицы.

В Центральном районе традиционно елку устанавливают на Театральной площади. Ее высота составляет 14 метров. Монтаж главного символа Нового года начался 16 декабря. На сегодняшний день почти завершен монтаж каркаса и выполнено его укрепление.

О сроках завершения работ рассказал руководитель подрядной организации, выполняющей установку елки, Максим Кондаков: «Сегодня каркас будет полностью собран. Завтра обернем его хвоей. Потом украсим игрушками и гирляндами».