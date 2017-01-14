Мариуполь идет на снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

Источник: Мариупольский городской совет

Мариупольский городской филиал ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» информирует, что с 6 по 12 января в лечебно-профилактические учреждения города обратились за медицинской помощью 1996 человек с признаками ОРВИ, из которых у 37 больных был установлен диагноз «грипп». Это на 18,5% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 38,6% ниже эпидемического порога.