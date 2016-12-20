Мариуполь окунется в сказку Нового года

Источник: Мариупольский городской совет

Мариупольцев ждут красочные новогодние праздники. 24 декабря пройдет торжественное открытие Новогодних елок города. Мариупольцев ждет масса сюрпризов и подарков.

24 декабря на театральной площади состоится торжественное открытие елки. «На 15:00 назначена встреча Деда Мороза. Огни городской елки зажгутся в 16:00. На театральной площади у Дедушки Мороза будет работать своя резиденция, где те, кто хорошо себя вел и выучил стих или песню, смогут получить подарки», – рассказала начальник управления культуры и туризма Оксана Гринько.

Для малышей будут работать праздничные локации, такие как елочный лабиринт и фотозона. А благодаря сотрудникам КП «Горсвет» фонтан будет работать и в лютый мороз. А чтобы никто не замерз – всех будут поить горячим чаем из самовара. Будет проходить и праздничная ярмарка.

Впервые в этом году маленькие мариупольцы, которые занимаются в клубах по месту жительства, могут собственноручно создать шары для украшения елки. «Детям раздали заготовки из пенопласта и каждый может нарисовать на них, то что пожелает. вывесят их в театральном сквере возле фонтана», – прокомментировал Оксана Гринько.

Стоить отметить, что программа проведения праздничных мероприятий для детей изменена из-за высокой заболеваемости. Но все запланированные мероприятия будут проведены в другие дни.

Также на театральной площади будут собирать подарки для военных, защищающих рубежи города. Каждый желающий сможет принести обереги и теплые вещи. Все будет передано военным в максимально короткие сроки.