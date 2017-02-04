Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины
Источник: Мариупольские новости
04.02.2017
Составлен рейтинг самых комфортных городов Украины. Список был сформирован социологами в 2016 году на основании опроса жителей всех областных центров страны. В частности, учитывались следующие критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.
Результаты исследования обнародовал премьер-министр Владимир Гройсман на странице в Фейсбуке. Неожиданностью стало то, что Киев не вошел в список самых комфортных городов, при этом в него попал Мариуполь, который находится недалеко от линии разграничения в зоне АТО.
Так, социологи получили следующие результаты:
1.Винница
2.Харьков
3.Львов
4.Луцк
5.Хмельницкий
6.Тернополь
7.Ровно
8.Мариуполь
9.Черкассы
10.Полтава