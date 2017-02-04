Мариуполь вошел в десятку самых комфортных городов Украины

Источник: Мариупольские новости

Составлен рейтинг самых комфортных городов Украины. Список был сформирован социологами в 2016 году на основании опроса жителей всех областных центров страны. В частности, учитывались следующие критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.



Результаты исследования обнародовал премьер-министр Владимир Гройсман на странице в Фейсбуке. Неожиданностью стало то, что Киев не вошел в список самых комфортных городов, при этом в него попал Мариуполь, который находится недалеко от линии разграничения в зоне АТО.



Так, социологи получили следующие результаты:

1.Винница

2.Харьков

3.Львов

4.Луцк

5.Хмельницкий

6.Тернополь

7.Ровно

8.Мариуполь

9.Черкассы

10.Полтава