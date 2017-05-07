Мариупольчанка представит свой город и Донетчину на конкурсе «Королева Украины»

Источник: Мариупольские новости

Мариупольчанка Марина Соловей представит наш город и Донецкую область на конкурсе красоты «Королева Украины». Она – единственная девушка из Донетчины, которая прошла отбор.

Финал конкурса состоится 25 мая в Киеве: будет несколько выходов в разных костюмах, а также показ талантов. 22 самые красивые представительницы со всей Украины будут соревноваться за золотую корону конкурса.

К слову, для участия в конкурсе мариупольчанка сняла видео о военном конфликте в Донбассе на стихотворение собственного сочинения.